Star Academy 2026 : Ambre ou Léa, qui a remporté la compétition ?

La Star Academy 2026 a désigné sa gagnante, samedi 7 février, sur TF1. Ambre a récolté 59% des voix pour décrocher le titre.

La finale a aussi été marquée par des prestations en-deçà des attentes. Comme le veut la tradition, les deux finalistes ont ouvert le show, mais cette prestation inaugurale a rapidement tourné au flop. Sur les réseaux sociaux, et notamment sur X, de nombreux internautes ont critiqué la justesse vocale de Léa.

11:49 - Quand Ambre ignore Patricia Kaas involontairement Lors de leurs ultimes prestations sur le plateau de la Star Academy, Ambre et Léa ont une nouvelle fois partagé la scène avec de grands artistes. La grande gagnante de cette édition s’est notamment produite aux côtés de Patricia Kaas, ensemble interprétant "Entrer dans la lumière". La chanteuse, qui faisait partie des coachs de la dernière saison de "The Voice" sur TF1, a été impressionnée par sa jeune partenaire : "Elle a cette force, ce côté un peu rocailleux… et puis elle danse ! Sur Gaga, elle a super donné !", a-t-elle lancé. Un moment inattendu a également amusé le public. Après leur prestation commune, Ambre est retournée s’asseoir, alors que Nikos Aliagas l’invitait à rester sur scène aux côtés de Patricia Kaas. "En fait, je t’invitais à la prendre dans tes bras ! Si tu n’as pas envie…", a taquiné Patricia Kaas, avant qu’Ambre ne s’excuse, suscitant les rires et applaudissements du plateau.

10:45 - "Je suis très fière de moi" : la réaction de Léa après la finale Quelques minutes après la finale, Léa a exprimé sa fierté et sa sérénité : "Je suis très fière de moi. Je suis très fière d’Ambre. Et en vrai, ça va." Elle a même glissé avec un sourire : "Une deuxième de qualité quand même !" Pour elle, cette finale s’inscrit dans un parcours plus large : "Je n’ai pas gagné, mais je suis devenue celle que je voulais devenir." Une déclaration simple mais pleine de sens, applaudie sur le plateau.

10:15 - Qui est Ambre, la grande gagnante de la Star Academy ? Née en avril 2007, Ambre Jadah, 18 ans, a grandi entre Martinique, Guadeloupe et Marrakech. Passionnée de musique depuis toute petite, Ambre joue du piano, danse, dessine, fait du doublage et de la boxe, mais rêve de devenir "la plus grande popstar de sa génération". Sur Instagram, elle compte désormais 177 000 abonnés et a touché le public avec des confidences personnelles, évoquant notamment un père souvent absent. Fille de l’avocate Nabila Belaidouni, Ambre reste fidèle à sa passion : "Je suis chanteuse, j’ai toujours chanté."

09:35 - Les internautes dénoncent une finale décevante Pour démarrer cette finale, Ambre et Léa sont entrées sur le plateau du studio 217 en interprétant "Firework" de Katy Perry. Mais cette prestation inaugurale a rapidement tourné au flop. De nombreux internautes n'ont pas hésité à critiquer la justesse vocale de Léa. Sur les réseaux sociaux, et notamment sur X, les commentaires se sont multipliés : "Léa chante faux dès l’ouverture", "C’est un prank l’ouverture", ou encore "On part sur la pire ouverture de l’histoire de la Star Ac hein". Une entrée en matière qui a fait beaucoup réagir, avant que la finale ne reprenne son cours.

Ambre a remporté la victoire finale avec 59% des voix contre donc 41% pour Léa et sa deuxième place

La finale a mis du temps à démarrer avec une entrée notamment fausse pour les deux finalistes. Léa a ensuite paru plus fatiguée et fragile.

De nombreux invités se sont déplacés : Patricia Kaas, Solann, Camille Lellouche, Helena, Charlotte Cardin...

On vous laisse avec la première réaction d'AMbre à l'annonce de sa victoire :

00:38 - Les premiers mots de la gagnante Juste après avoir remporté le trophée, Ambre s'est exprimée sur sa victoire : "Je vais faire un malaise vagal. Merci au public pour sa confiance, à toute la promo parce qu'on a tous changé nos vies aux uns et aux autres. Merci au monde entier. Je suis pas bien du tout là avec l'émotion"

00:31 - Ambre remporte la Star Academy ! C'est Ambre qui s'impose avec 59% des voix face à Léa ! La jeune candidate, 18 ans à peine, est tout de suite chaleureusement félicitée par toute la promo. La jeune femme a réalisé un parcours quasiment sans faute avec très peu de nominations et une progression constante. Sa victoire est donc assez logique.

00:16 - Le message vidéo d'Ed Sheeran, absent ce soir Ed Sheeran, le grand absent de la soirée malgré son rôle de parrain, a réalisé un message vidéo, en guise d'excuse : "Je suis désolé de ne pas pouvoir être là ce soir. Je suis en Australie pour ma tournée, je continue à vous suivre. Vous allez assurer, profitez bien et encore bravo d'être arrivées jusque-là !"