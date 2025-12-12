Bataille navale : attention, les règles du jeu ont changé ! Arthur a caché une ou deux choses et inventé une nouvelle formule

"Bataille navale" débarque sur TF1 : et attention, vous n'y retrouverez pas les mêmes règles qu'à la maison. Arthur a complètement réinventé le célèbre jeu de société.

Après plusieurs jeux de société comme The Wheel, 10 sur 10 ou Le Dernier Cercle, l'animateur et producteur Arthur continue son recyclage des émissions étrangères et des jeux de société qui cartonnent à la maison. Sa nouvelle tentative, lancée vendredi 12 décembre 2025, à 21h10 sur TF1, est inspirée d'un jeu encore plus populaire : la Bataille navale. En attendant le Petit bac, le Pendu, ou le le Morpion peut être un jour, ce nouveau divertissement familial doit évidemment s'adapter à la télévision. Et comme à son habitude, l'animateur a vu les choses en grand pour offrir un "spectacle inédit" aux téléspectateurs.

Dans la Bataille navale à la sauce TF1, fini les grilles en papier, place à un immense plateau de 20 mètres de long sur 8 mètres de haut, équipé des "plus gros écrans de la télévision française", vante Arthur dans le plan de com de l'émission. Pas sur que l'argument soit vraiment pertinent.

Les règles de la Bataille navale ont aussi été adaptées. Quatre équipes d'anonymes, composées chacune de proches (amis, famille, collègues) vont s'affronter au cours de plusieurs manches dans l'espoir de remporter 50 000 euros pour réaliser un projet commun. Si le principe de base reste le même, à savoir couler les bateaux adverses, les règles ont aussi été enrichies pour les besoins du petit écran. Les candidats devront répondre à des questions de culture générale sous différentes formes (QCM, rapidité, sonars de mots et d'images) afin de décrocher des tirs qui leur permettront de détruire la flotte adverse.

Faites la Bataille navale, pas la guerre

"C'est la seule émission où les règles sont hyper faciles", assure pourtant Arthur qui a voulu miser avant tout sur le spectaculaire. Le vocabulaire militaire a ainsi été gommé. "On a voulu s'éloigner du langage guerrier. C'est pour ça qu'il n'y a pas non plus de porte-avions", explique-t-il. L'expression "Touché-Coulé" a même été passée à la trappe car c'est une marque déposée, contrairement à "Bataille navale" qui est libre de droit.

Autre promesse d'Arthur : l'émission conserve tous les ingrédients qui font le succès du jeu de société. "La Bataille navale est un jeu qui allie connaissance, stratégie et bonne humeur", résume l'animateur et producteur. Grâce aux questions de culture générale, "le téléspectateur sera concerné et stimulé tout au long de la soirée". Quant au choix de faire jouer des candidats anonymes au lieu de stars, il est aussi très réfléchi : "ils donnent de meilleures réponses que les célébrités parce qu'il y a de l'argent à gagner. C'est très sérieux pour eux".

"Tout le monde y a forcément joué au moins une fois", souligne TF1 dans les sports diffusés. La Première chaîne et Arthur ont-ils enfin trouvé le concept ultra-populaire qui va réveiller les vendredis soir ? Les audiences le diront, mais en attendant, plusieurs pays étrangers ont déjà manifesté leur intérêt pour adapter le concept.