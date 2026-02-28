The Voice 2026 : un candidat tombe en pleine audition et accuse le décor - "Ces marches transparentes..."

"The Voice" a fait son retour ce samedi 28 février 2026, avec déjà une véritable tornade repérée lors des auditions. Mais attention à la chute.

The Voice 2026 est sur les rails. Le télécrochet est de retour depuis ce samedi 28 février, date du premier prime sur TF1 et donc de la diffusion des toutes premières auditions face à un jury renouvelé. Florent Pagny, le pilier historique fort de six victoires au compteur, retrouve Amel Bent et Lara Fabian, toutes deux rodées au format, mais aussi Tayc, l'un des ovnis annoncés de cette édition 2026. Le chanteur a une stratégie bien rôdée pour percer sur la Première chaîne et s'annonce comme celui qui va un peu secouer le format, un peu ronronnant il faut le dire il y a quelques années.

Mais c'est peut être un autre protagoniste qui a attiré l'attention ce samedi. The Voice accueillait en effet un jeune candidat toulousain de 22 ans pour lancer sa saison 15. Guilherme, originaire du Portugal, a fait vibrer le plateau avec sa reprise déjantée de "Pas de Boogie Woogie" d'Eddy Mitchell. Le talent a su conquérir les quatre coachs - Florent Pagny, Lara Fabian, Amel Bent et Tayc - qui se sont tous retournés pour cette voix qui promettait du spectacle.

Arrivé en France à l'âge de 10 ans, Guilherme a connu un parcours atypique avant de fouler la scène du télécrochet. "Avec la crise financière au Portugal, on galérait un peu", confie-t-il en interview à Télé-Loisirs. Son père était parti travailler en France quand il avait 7 ans pour subvenir aux besoins de la famille. "De mes 7 à 10 ans, je ne voyais mon père que très rarement", raconte le jeune homme. Sa mère a finalement décidé de rejoindre le père de famille avec ses deux enfants.

À Toulouse, où une importante communauté portugaise l'a accueilli, Guilherme a développé sa passion pour la musique tout en gardant ses racines. "Mon premier lien avec la musique, c'est l'église, mon pays natal étant très catholique. C'est là que j'ai découvert les harmonies, l'orgue, la chorale… Mon autre influence majeure, c'est l'Eurovision", explique-t-il aussi à La Dépêche. Cette double culture lui a permis de développer une confiance qui dépasse les barrières linguistiques.

Guilherme dans The Voice : "Je n'en pouvais plus !"

Étudiant en musicologie à la faculté Jean-Jaurès pendant trois ans dans une licence "Parcours Musique et Arts", le jeune homme a multiplié les petits boulots pour financer sa passion. Sa première expérience scénique remonte aux présélections du Flash Festival en 2024 sur le parvis du Stadium. Il a également participé à une adaptation étudiante de la comédie musicale Starmania, interprétant Johnny Rockfort.

C'est une directrice de casting, Sarah Berchot, qui a repéré Guilherme sur Instagram et lui a proposé de tenter l'aventure The Voice. "Je me suis dit que je n'avais rien à perdre", raconte l'intéressé à La Dépêche. Après quelques vidéos envoyées, dont une reprise de "Pas de Boogie Woogie", il a été convoqué pour les castings à Paris. Un moment historique pour sa famille : "Je suis fier car en participant à The Voice, mes parents sont allés pour la première fois de leur vie à Paris", confie-t-il aussi à Télé-Loisirs.

Le jour de l'audition, après six heures d'attente en coulisses, Guilherme était plus soulagé que stressé. "Je n'en pouvais plus ! Je voulais tout lâcher, tout sortir", se souvient-il. Son choix musical n'était pas anodin. "Il y a encore quelques mois, je ne connaissais pas la chanson", avoue-t-il à propos du titre d'Eddy Mitchell. "J'avais la possibilité de faire un arrangement assez intéressant où je pouvais mettre mon énergie et faire quelque chose de très théâtral, de très showman !"

"J'adore la production (de The Voice), mais ces marches transparentes..."

Et The Voice y a eu droit avec un spectacle d'une énergie rarement atteinte. La tornade Guilherme était d'ailleurs difficilement contrôlable, a tel point qu'il a chuté en pleine prestation, alors que les quatre coachs étaient déjà retournés. Dans son élan, le candidat a trébuché et s'est retrouvé par terre avant de se relever pour terminer sa chanson.

"Non, je ne me suis pas fait mal, je n'ai pas eu de bleu ni rien ! Évidemment, quand je suis tombé, ce n'était pas prévu", rassure-t-il dans Télé-Loisirs. "Qui tombe en prime time le samedi, à 21h10..." ajoute-t-il avec humour. Dans son arrangement musical, un stop était prévu avant la dernière note, c'est à ce moment que le drame est survenu. "L'orchestre m'attendait ! Je suis devenu fou", raconte-t-il.

Le jeune artiste s'en amuse, mais pointe tout de même gentiment du doigt la conception du décor de l'émission. "J'adore la production, mais ces marches transparentes... surtout avec des santiags", raille-t-il dans son interview à Télé-Loisirs. Cette chute spectaculaire, loin de le déstabiliser, a sans doute ajouté à son caractère déjanté et spontané qui a séduit les coachs. Guilherme a finalement choisi de rejoindre l'équipe de Tayc pour la suite de l'aventure.