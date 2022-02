Euphoria : où voir l'épisode 7 de la saison 2 en streaming légal ?

EUPHORIA SAISON 2. Euphoria est une série d'HBO diffusée en streaming en France sur OCS et MyCanal. On vous détaille où et quand voir les nouveaux épisodes de la saison 2 légalement.

[Mis à jour le 23 février 2022 à 14h45] Euphoria est sans aucun doute LA série sur les ados du moment. Après une sortie remarquée en juin 2019 sur HBO, cette fiction portée par Zendaya, Jacob Elordi, Sydney Sweeney et Hunter Schafer a fait son retour début 2022 pour sa saison 2. En France, il existe plusieurs manières légales de découvrir chaque nouvel épisode : sur OCS Go, ou sur MyCanal en US+24. L'épisode 7 de la saison 2 a été mis en ligne dans la nuit du 21 au 22 février sur ces deux plateformes de streaming. Notons également qu'OCS propose les nouveaux épisodes en diffusion TV pour les abonnés de la box Orange chaque lundi, à 20h40, sur la chaîne OCS City.

Euphoria est une série créée par Sam Levinson. Crue et choc, elle décrit la vie tumultueuse de lycéens de la génération Z. Plusieurs thématiques graves sont abordées à travers différents personnages, comme les addictions à la drogue ou l'alcool, les traumatismes, la quête identitaire ou sexuelle. Plébisicitée par la critique pour son esthétique marqué, son propos et les performances de ses acteurs (Zendaya en tête, qui a reçu l'Emmy Awards de la meilleure actrice dans une série dramatique en 2020), la série reçoit toutefois des critiques sur la présence parfois jugée excessive de scènes de nudités ou de sexe.

Synopsis - Rue Bennett est de retour au lycée après un séjour dans un centre de désintoxication. Elle y rencontre Rue, une élève transgenre, qui va changer sa vie. Au milieu de la relation entre les deux jeunes femmes, le téléspectateur suit la vie des autres adolescents du lycée, entre réseaux sociaux, vie sexuelle et amoureuse, addictions et traumas qui forgent ces futurs adultes.