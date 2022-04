Ici tout commence du 6 avril 2022 : Célia et Théo, le retour de flamme (spoilers)

ICI TOUT COMMENCE. Dans l'épisode 372 d'Ici tout commence ce mercredi, Célia et Théo craquent de nouveau l'un pour l'autre, malgré les différends qui les opposent et le retour de Marta. Résumé en avance et spoilers.

Dans Ici tout commence le 6 avril 2022, Charlène réussit à convaincre Théo d'engager Marta au sein de la brigade de Pâques. Cette dernière ne manque pas de flirter avec son ex et à le convaincre qu'elle n'est pas celle qui stalke Célia. Lorsque cette dernière l'apprend, elle est prête à tout pour rétablir la vérité. Sous pression entre son projet professionnel et ses histoires de coeur, Théo demande conseils à sa mère et s'inquiète de se remettre à fumer de l'herbe. Plus tard, Célia demande de l'aide à Théo, prétextant avoir reçu une vidéo de son stalker en train de la filmer. Mais le jeune homme comprend rapidement qu'elle a inventé une fausse preuve. Théo l'accuse de l'avoir manipulé, mais craque après que Célia lui fait une déclaration d'amour passionnée.

Toujours dans l'épisode 372 d'Ici tout commence au programme tv ce mercredi, Deva a reçu une lettre de la préfecture : son visa étudiant est accepté. Lorsqu'elle l'annonce à Souleymane, il l'invite à dîner pour fêter ça, mais la jeune femme refuse à demi-mot. Ces retrouvailles fugaces perturbent la jeune femme, de nouveau perdue sur ses sentiments. Kelly l'encourage toutefois à rester forte.

Enfin, dans Ici tout commence ce mercredi 6 avril, Landiras valide l'idée de la brigade de Mehdi sur les planètes de Pâques. Le professeur de pâtisserie félicite personnellement Tom pour ce travail, ce que Hortense a du mal à accepter sachant que l'idée vient d'elle. Tom et Hortense se disputent à un tel point que Mehdi est obligé d'intervenir pour les recadrer. Hortense attaque de nouveau Tom au vestiaire, à tel point que Mehdi est obligé de demander à sa petite amie de séparer vie privée et vie professionnelle. Hortense est furieuse que Mehdi ne prenne pas sa défense face à Tom. Mais le jeune homme refuse, estimant que dans un couple, chacun doit alerter l'autre lorsqu'il dépasse les bornes.