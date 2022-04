Ici tout commence du 8 avril 2022 : Théo va-t-il renouer avec ses démons ? (Spoilers)

ICI TOUT COMMENCE. Dans l'épisode 374 d'Ici tout commence ce vendredi, Marta essaie de reconquérir Théo, en lui donnant envie de fumer à nouveau de l'herbe. Résumé en avance et spoilers.

Dans Ici tout commence le 8 avril 2022, Marta insiste auprès de Théo sur ses sentiments pour Célia, ce qui met mal à l'aise Charlène. Cette dernière soupçonne toutefois son amie d'avoir mis le feu à ses affaires, mais Marta dément. A l'Institut, tout le monde pense que Célia a provoqué l'incendie de la veille. De son côté, Théo révèle à Charlène sa découverte du bracelet de Célia, et sa soeur l'encourage à la dénoncer auprès de son père. Par la suite, Charlène dévoile ce qu'elle vient d'apprendre à Marta, mais refuse d'en parler à Teyssier pour protéger son frère, inquiète qu'il se remette à fumer de l'herbe. En parallèle, Marta essaie de se rapprocher de Théo une nouvelle fois, qui est tenté mais refuse d'aller plus loin pour ne pas aggraver la situation. Dans la rue, Théo recroise son ancien dealer, qui lui propose de l'herbe. Théo refuse, mais a l'air tenté. On apprend ensuite que le dealer a été engagé par Marta afin de tenter Théo, dans l'espoir qu'il se tourne de nouveau vers elle pour aller mieux.

Toujours dans l'épisode 374 d'Ici tout commence au programme tv de TF1 ce vendredi, les parents de Jasmine ont rendez-vous avec Guillaume pour se renseigner sur le quotidien de leur fille à l'Institut. Le proviseur adjoint avertit Jasmine de la venue de ses parents, et pense qu'ils ont de bonnes intentions envers elle. Mais la jeune femme reste persuadée qu'ils jouent la comédie. Greg l'encourage toutefois de rencontrer ses parents. Mylène et Boris lui assurent qu'ils ne sont pas là pour la faire venir avec eux, mais qu'ils espèrent simplement faire partie de sa vie et connaître leur petit-fils. Jasmine se laisse attendrir et décide de laisser une chance à ses parents. On découvre cependant qu'ils envisagent de faire grandir Naël dans leur communauté pour le "sauver".

Enfin, dans Ici tout commence ce vendredi 8 avril, Anaïs croise Lisandro avec la cliente du Double A qui lui faisait du rentre-dedans. La jeune femme l'accuse de l'encourager. Lors de l'évaluation de service en salles, la cliene qui essaie de séduire Lisandro vient déjeuner au Double A. Anaïs demande à son petit-ami de ne pas la servir, mais le professeur de salles refuse. Durant le service, la cliente rappelle à Anaïs son attirance pour Lisandro. Anaïs ne peut s'empêcher d'avouer qu'il est en couple et fidèle, mais la cliente a le sentiment que Lisandro était réceptif à ses charmes ce matin. Dès que l'évaluation est terminée, Anaïs remballe la cliente et ne manque pas de lui annoncer que Lisandro est en couple avec elle.