Ici tout commence du 11 mai 2022 : une demande en mariage à l'Institut ? (Spoilers)

ICI TOUT COMMENCE EN AVANCE. Dans l'épisode 397 d'Ici tout commence diffusé mercredi, Louis avoue qu'il envisageait de demander Charlène en mariage au moment du bal. Résumé en avance et spoilers.

Dans Ici tout commence le 11 mai 2022, Axel met en garde sa cousine sur Louis, envisageant que son petit ami a pu enfermer les étudiants dans la salle de bal. Charlène refuse d'y croire, mais son cousin sème le doute dans son esprit. Elle se rend à l'hôpital pour interroger Louis. Le jeune homme dément totalement, et devient furieux quand Charlène avoue qu'elle détient cette information d'Axel. Louis confronte le neveu de Teyssier et insulte Salomé pour le provoquer. Avec succès, puisqu'Axel frappe le professeur de l'Institut. Emmanuel est obligé d'intervenir : Louis avoue qu'il envisageait de projeter un film de sa relation avec Charlène durant la soirée pour la demander en mariage. Le jeune homme sera interrogé par la gendarmerie le lendemain et ne possède aucune preuve de sa demande en mariage planifiée. Charlène a des doutes sur ses intentions, et Louis met sa petite amie à la porte.

Egalement dans l'épisode 397 d'ITC au programme TV de TF1 ce mercredi, les étudiants de l'Institut découvrent avec plaisir que les professeurs les invitent à déjeuner au Double A. Medhi est persuadé que Teyssier leur tend un piège. En cuisine, les professeurs préparent le menu pour leurs élèves, mais n'arrivent pas à s'entendre sur les préparations. La tension monte entre Clotilde et Zachary d'un côté, et Emmanuel de l'autre. Mais les disputes en cuisine se fassent entendre par les "clients" du jour. Lisandro est obligé d'intervenir pour calmer les guerres d'ego entre ses collègues. Les élèves profitent à 100% du déjeuner au Double A et remercient leurs professeurs.

Enfin, dans Ici tout commence ce mercredi 11 mai 2022, Kelly refuse de se reposer après être sortie de l'hôpital, malgré les remontrances de sa mère. Laetitia interdit à sa fille de se rendre dans les cuisines de l'Institut et demande à Lionel qu'il surveille sa petite amie. Cette situation met des tensions au sein du jeune couple. Face à la détermination de Kelly, son petit ami cède et la laisse cuisiner. La jeune femme est obstinée et refuse d'utiliser ses béquilles, malgré les protestations de Lionel et la douleur. Laetitia découvre cependant la manigance de sa fille mais n'arrive pas à la convaincre d'y aller plus doucement.