Ici tout commence du 15 juin 2022 : Tom, Deva et Jasmine virés ? (Spoilers)

ICI TOUT COMMENCE EN AVANCE. Dans Ici tout commence ce mercredi, Deva, Jasmine et Tom ratent leur première épreuve de l'examen. Résumé en avance et spoilers.

Dans Ici tout commence le 15 juin 2022, Deva, Jasmine et Tom se réveillent sur la plage après l'anniversaire d'Ambre, en retard pour leur examen. Ambre fait croire à Teyssier que le pneu de leur voiture a crevé sur le trajet. Le directeur de l'Institut se montre magnanime et leur accorde un délai de 20 minutes pour arriver. Dès le début de l'épreuve, Deva a envie de vomir et la tête qui tourne, tandis que Tom enchaîne les erreurs et Jasmine ne sent pas les saveurs de son assiette. Le trio n'obtient pas la moyenne sur ces épreuves, Deva ayant même 0/20. Cette dernière se plaint d'Ambre, lui reprochant de ne pas avoir décalé son anniversaire. Deva finit par avouer à Clotilde la soirée de la veille et le baiser échangé entre Souleymane et Ambre. La cheffe Armand plaide la cause de Deva auprès de Teyssier. Mais lorsque le directeur découvre que les élèves ont bu la veille de l'examen, il envisage de virer tous les retardataires...

Egalement dans le prochain épisode d'Ici tout commence diffusé ce mercredi sur TF1, Emmanuel et Constance ont passé la nuit ensemble. Mais ils continuent de cacher leur retour de flamme à leurs enfants. Après les tâches ménagères, Constance et Emmanuel exigent que Charlène accueille le pisciniste en leur absence. Mais l'étudiante comprend rapidement qu'il se passe quelque chose entre ses parents. Lorsque Charlène se plaint des tâches ménagères, Théo la recadre et Louis ne lui apporte pas le soutien espéré.

Enfin, Gaëtan et Tony s'entraînent dans les marais salants au cours de l'épisode 422 d'Ici tout commence le mercredi 15 juin. Le professeur aperçoit une cicatrice sur la jambe du livreur ainsi qu'un tatouage représentant un bateau. Il avoue à Gaëtan qu'il a eu un accident de voiture pour expliquer sa blessure. Plus tard, Tony demande à Gaëtan de lui prêter sa camionnette pour assurer les livraisons de la journée. Lorsque des policiers passent devant le véhicule, Tony s'inquiète et avoue ne plus avoir son permis. Gaëtan est remonté et refuse qu'il utilise son véhicule. Il lui propose toutefois de le conduire pour sa journée de livraison, avant de lui proposer de vivre avec lui au marais salant.