Ici tout commence dès le 10 octobre 2022 : Théo veut rejoindre le Cercle (spoilers)

ICI TOUT COMMENCE. Dans Ici tout commence à partir du lundi 10 octobre 2022, la tension entre Théo, son père et Axel culmine. Résumé en avance et spoilers.

Dans les prochains épisodes d'Ici tout commence diffusés à partir du lundi 10 octobre 2022, Vic insiste pour que Théo rejoigne le Cercle, sans succès dans un premier temps. Par la suite, Billie et Vic rencontrent le chef Ferigno, ancien membre du Cercle. Elles apprennent qu'il a été dissolu par le chef Auguste Armand et Emmanuel Teyssier. En parallèle, la tension entre Emmanuel et son fils monte d'un cran, tandis que Medhi, de retour, se réconcilie avec Hortense. Alors que Théo réalise que c'est toujours son père qui le manipule, et le jeune homme décide de rejoindre le Cercle. Dans les prochains épisodes, la tension va culminer entre Théo et Axel, jusqu'à ce que ce dernier soit blessé...

Au même moment à l'Institut, Kelly s'enfonce dans son mal-être et se montre même insolente en cours avec Louis. Ce dernier se tourne vers Laetitia et Salomé, qui lui avouent qu'elle a mal vécu sa rencontre avec son père biologique. Dans Ici tout commence dès le lundi 10 octobre 2022, le professeur se montre alors compréhensif avec son élève, estimant avoir vécu la même chose qu'elle, ce que Kelly nie en bloc. Louis va alors la pousser à utiliser sa colère. En parallèle, Charlène brille en cuisine aux côtés de Livio, créant des tensions avec Louis.

Egalement dans ITC dès la semaine prochaine, David est autorisé à reprendre les cours de l'Institut. La cheffe Guinot décide alors de faire travailler les élèves de première année et de seconde année en binôme. David se retrouve à travailler avec Deva. La collaboration se passe mal et va entraîner plusieurs passes d'armes. Enfin, dans les prochains épisodes d'Ici tout commence, un championnat va avoir lieu à l'Institut.