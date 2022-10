Ici tout commence du 11 octobre 2022 : Olivia a un admirateur secret (spoilers)

ICI TOUT COMMENCE. Dans le prochain épisode d'Ici tout commence diffusé mardi, Olivia se demande si Joachim n'est pas son admirateur secret. Résumé en avance et spoilers.

Dans Ici tout commence le 11 octobre 2022, Emmanuel doit faire un dessert inédit pour le salon de la pâtisserie à Madrid. Il a besoin d'un second. Lorsque les autres élèves l'apprennent, ils sont persuadés qu'Enzo ou Medhi peuvent faire l'affaire. En parallèle, Constance se plaint ensuite de l'ambiance catastrophique entre Théo et Axel, et demande à son mari d'être plus proche de son fils. Finalement, Emmanuel demande à son fils de l'aider sur son nouveau dessert, d'égal à égal. De son côté, Vic brille en cours grâce à une recette du Cercle et les conseils de Théo. La soeur d'Hortense est déterminée à élargir le Cercle et veut recruter Enzo. Elle le convainc en lui disant que le chef du Double A fait partie de la société secrète. Mais Théo finit par avouer à Vic qu'il quitte le Cercle.

Au même moment, dans ITC au programme TV de TF1 mardi, Joachim trouve un mot d'amour dans l'étui à couteaux de la cheffe Listrac et le donne à Olivia, persuadée qu'elle l'a fait tomber. Elle est persuadée que cette déclaration vient de Claire, et ne manque pas de flirter avec son ex. Mais ses espoirs sont rapidement déçus, puisque la cheffe Guinot n'est pas l'auteur du message, et qu'elle n'est pas prête à se remettre en couple. D'ici la fin de la journée, Joachim noie Olivia sous les compliments au sujet de ses méthodes pédagogiques. La professeure s'interroge : Joachim est-il son admirateur secret ?

Enfin, Deva n'a pas dormi de la nuit à cause de l'absence de David. L'ambiance au sein du binôme est électrique. En pleine préparation, David n'est pas convaincu et change la recette au dernier moment, contre l'avis de Deva. Mais la cheffe Guinot salue l'esprit d'initiative. Deva est furieuse que le travail ne soit pas récompensé.