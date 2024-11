Brigade du fleuve : Thomas Jouannet prend l'eau, que raconte le téléfilm de France 3 ?

Brigade du fleuve suit la Brigade Fluviale de Gendarmerie 37, dans le magnifique décor de la Loire et du château de Chambord...

Brigade du fleuve est un téléfilm de 90 minutes qui a été programmé sur France 3 samedi 2 novembre 2024, à 21h05. Il embarque les téléspectateurs dans une enquête de la Brigade Fluviale de Gendarmerie 37, dans le magnifique décor de la Loire et du château de Chambord. Sous les ordres du charismatique commandant Victor Flaubert (un clin d'oeil sans doute à l'écrivain), la BFG-37 va devoir faire parler ses talents sur terre comme sur l'eau pour élucider un mystérieux homicide.

Le scénario de Brigade du fleuve s'ouvre sur la macabre découverte du corps d'une jeune archéologue dans les eaux de la Loire. L'enquête prend vite une tournure inattendue et semble pointer vers les murs d'enceinte de Chambord. La BFG-37, chargée de l'enquête, va alors se révéler plus qu'une simple unité d'élite. La brigade de Victor Flaubert fonctionne en effet comme une véritable famille. Chacun de ses membres apporte sa pierre à l'édifice, célébrant ensemble les victoires et se serrant les coudes dans l'adversité. Une cohésion qui sera plus que jamais nécessaire pour venir à bout de ce délicat dossier et lever le voile sur les zones d'ombre du prestigieux château.

Thomas Jouannet, le stakhanoviste de la TV

Pour porter cette intrigue à suspense, France 3 a misé sur un casting de choix. En tête d'affiche de Brigade du fleuve, on retrouve l'indéboulonnable Thomas Jouannet en commandant Flaubert. Un rôle taillé sur mesure et surtout une énième apparition pour ce visage plus que familier du petit écran, véritable stakhanoviste du téléfilm et de la série TV.

Lancé dans les années 90 par des apparitions remarquées dans Premiers baisers ou Classe mannequin, Thomas Jouannet a d'ailleurs déjà joué sa part dans bien des enquêtes, dans les Cordier, Femmes de loi, Commissaire Moulin, Candice Renoir, Caïn, Meurtres à..., ou Brocéliande plus récemment, parmi les plus connus. Et il sait visiblement tout faire puisque les fidèles de Nina ont aussi pu le suivre durant plusieurs saisons dans le rôle du torturé Dr Costa Antonakis sur France 2.

Médecin, prof, flic, gentilhomme, bon copain ou amoureux transi, Thomas Jouannet s'est également essayé à des registres plus sombres, comme dans le thriller Prométhée ou la série Contact, explorant avec plus ou moins de réussite sa palette de jeu. Il a même été jeune marié dans Joséphine, ange gardien ! On a poussé le vice jusqu'à faire le compte et c'est assez impressionnant : près de 80 rôles à la télévision, sans compter une dizaine de films et sans être tout à fait sur d'avoir tout répertorié. Chapeau l'artiste !