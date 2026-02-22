Ils boudent toujours ! Pourquoi ces stars ne veulent pas entendre parler des Enfoirés
A chaque saison ses boudeurs. En 2026, Bigflo et Oli ont été pointés pour ne pas répondre aux sollicitations des Enfoirés depuis des années. Anne Marcassus, directrice artistique, a confié dans Paris Match : "Je ne désespère pas d'arriver à convaincre Bigflo et Oli de nous rejoindre. Mais, oui, ce monde-là nous ignore pour l'instant, ils ont d'autres impératifs". Sur Télé-Loisirs, l'un des deux a laissé "la porte ouverte" mais assuré qu'il était "compliqué de chanter les chansons des autres".
