Merci Dorothée ! Ariane, Jacky, Corbier... Une équipe décimée, que sont devenus les membres du "club" ?

TF1 a programmé "Merci Dorothée !" le 24 janvier 2025, une émission souvenir du "Club Dorothée", à l'occasion des 50 ans de la chaîne.

Merci Dorothée !, c'est le nom de l'émission événement, programmée par TF1 le vendredi 24 janvier 2025 parmi les différents programmes consacrés aux 50 ans de la chaîne. Misant sur la nostalgie d'une génération entière de téléspectateurs pour le Club Dorothée, la Une espère réunir des millions de curieux, venus découvrir ce que sont devenues les idoles de leur enfance.

Diffusé pendant une décennie, de 1987 à 1997, le Club Dorothée a en effet marqué durablement le paysage audiovisuel et la mémoire collective, avec son mélange unique de dessins animés, de sitcoms et de chansons. Porté par Frédérique Hoschedé de son vrai nom, mais aussi "Jacky" (Jacques) Jakubowicz, "Ariane" Carletti, François "Corbier", "Patrick" Simpson-Jones et tant d'autres, dont les inénarrables "Musclés", l'équipe a fait rêver des millions d'enfants. Mais qu'est-il arrivé aux visages emblématiques du Club Dorothée après l'arrêt de l'émission ?

Dorothée, l'animatrice star, a connu une traversée du désert de 13 ans après la fin brutale du programme en 1997. Elle a fait son retour sur scène en 2010 avec un album inédit et des concerts à l'Olympia et Bercy, avant de se faire plus rare.

Jacky, autre visage phare, est resté dans l'animation sur la chaîne IDF1 lancée par le producteur du "Club" Jean-Luc Azoulay. Il y présentait notamment jusqu'en 2023 l'émission quotidienne "JLPP : Jacky lave plus propre".

Quant à Patrick Simpson-Jones, il s'est tourné vers la production audiovisuelle, participant au lancement d'IDF1 en 2007 avant de s'installer aux États-Unis pour y devenir chef d'entreprise dans ce secteur.

Dorothée (au centre), dans l'émission "Merci Dorothée !", avec Bernard Minet, Patrick, Jacky et Hélène, autre figure des années AB Production. © Laurent VU / TF1, via PhotoTélé

Ariane, la pétillante co-animatrice, a poursuivi sa carrière dans l'audiovisuel chez AB Productions. Impliquée du casting à la production de nombreux programmes, elle a aussi continué à jouer au théâtre jusqu'à son décès en septembre 2019, des suites d'une longue maladie.

Corbier, le poète de la bande, s'est consacré à la chanson après l'arrêt de l'émission. Le showman a sorti trois albums entre 2003 et 2009 et s'est produit de nombreuses fois sur scène, jusqu'à sa mort en juillet 2018.

Du côté des "Musclés", le groupe emblématique du "Club", les routes se sont séparées : Bernard Minet a continué les concerts, Framboisier a enregistré des chansons parodiques avant de décéder en 2015, "Papy René" a monté d'autres formations musicales jusqu'à sa mort en 2009, Rémy a composé pour des téléfilms et produit, tandis qu'Eric a sorti un album solo en 2005 et participé à des B.O de dessins animés.