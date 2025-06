Atteinte par une maladie "dévastatrice", Marie-Sophie Lacarrau a voulu mettre en garde des millions de Français

Marie-Sophie Lacarrau a plusieurs fois alerté sur les dangers de cette infection rare mais très grave.

Aux commandes du journal de 13 heures de TF1 depuis janvier 2021, après avoir officié sur France 2, Marie-Sophie Lacarrau est en train de devenir une des figures de la première chaîne, réussissant la délicate succession de Jean-Pierre Pernaut. Pourtant, la journaliste de 49 ans a pu briller par ses absences lors du grand rendez-vous de la mi journée sur la première chaîne. Quelques mois seulement après son transfert du service public à la Une, en début d'année 2022, elle avait dû s'absenter pendant 5 mois des plateaux télé en raison d'un sérieux problème de santé.

Dans une interview au Parisien en mai 2022, Marie-Sophie Lacarrau avait décidé de donner les raisons de cette mystérieuse absence : elle révélait alors avoir été touchée par une infection rare et sévère à l'œil droit, la kératite amibienne. "C'est une infection de la cornée par des amibes, des parasites présents dans l'eau du robinet", expliquait-elle. Cette maladie, bien que très rare avec moins de 100 cas par an en France, peut s'avérer très grave et provoquer de lourdes séquelles, avec une perte de vision.

La présentatrice a raconté dans le Parisien puis dans d'autres médias avoir vécu un véritable calvaire : "Entre Noël et le jour de l'An (2021-2022- NDLR), je n'ai plus supporté la lumière, du jour au lendemain. J'ai vécu deux mois dans le noir", a-t-elle notamment raconté. Après des soupçons d'infection bactérienne, elle finira par être correctement diagnostiquée après plusieurs consultations, et par recevoir le traitement adéquat à la Fondation Rothschild, à Paris. Mais sa cornée sera "très très très attaquée" selon ses termes.

La cause de ses maux : "une infection de la cornée par des amibes, des parasites présents dans l'eau", expliquera-t-elle. Mais Marie-Sophie Lacarrau veillera surtout à informer sur ce qui a provoqué cette infection : elle a fait l'erreur de nettoyer ses lentilles avec l'eau du robinet. "Si je prends la parole aujourd'hui, ce n'est ni pour me regarder le nombril ni pour me plaindre. Mais pour envoyer un message à tous les porteurs de lentilles de contact, environ 4 millions en France", indiquera-t-elle.

Son message depuis est clair : il ne faut jamais nettoyer ses lentilles avec l'eau du robinet tout comme il faut éviter de se baigner ou de se doucher avec. "La kératite amibienne existe. Oui, elle est rarissime. Mais quand elle arrive, elle est assez dévastatrice", a-t-elle martelé. Sur RTL un an après son infection, elle le répétait : "Je me suis rendu compte que de nombreuses personnes portant des lentilles ne connaissaient pas cette infection. Alors je me suis dit que cela pouvait servir pour mettre en garde".

La présentatrice du JT a depuis repris durablement le chemin des plateaux, "plus forte" mais avec des séquelles, comme une sensibilité accrue à la lumière. Sur RTL en juin 2023, elle affirmait qu'elle ne ressentait "plus aucune douleur" à l'œil. Alors qu'elle ne supportait "que 30% des lumières en plateau" après l'infection, elle parvenait alors à en tolérer "80%", mais devait encore travailler sans prompteur sur certains de ses lancements.