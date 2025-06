Iris Mittenaere et Antoine Dupont dans la tourmente, le couple se retire quelques jours

Rumeurs d'infidélité et menaces... Antoine Dupont et Iris Mittenaere, couple le plus médiatique de l'année, font l'objet de spéculations depuis plusieurs semaines.

C'est sans doute le lot de tout couple médiatique et celui là l'est particulièrement depuis des mois. Iris Mittenaere et Antoine Dupont, qui forment l'un des couples les plus en vue de l'année, sont dans la tourmente depuis quelques semaines. L'ancienne Miss Univers 2016 et le demi de mêlée du XV de France multiplient les apparitions complices. En mars, ils ont célébré ensemble la victoire des Bleus au Tournoi des VI Nations. En mai, ils ont monté les marches du Festival de Cannes côte à côte. Le 8 juin, ils assistaient main dans la main à la finale de Roland-Garros (photo).

Mais leur idylle fait l'objet de rumeurs depuis quelques jours. Le blogueur Aquababe a en effet accusé Iris Mittenaere d'avoir été infidèle à son ex-compagnon, Diego El Glaoui, avant leur séparation en mai 2024. Des vidéos compromettantes de l'influenceuse avec l'un de ses ex, Bruno Pelat, ont aussi fuité sur les réseaux sociaux.

Iris Mittenaere et Antoine Dupont à Roland Garris en mai. © Berzane Nasser/ABACA

Face à ces allégations, Diego El Glaoui a pris la parole sur Instagram. "J'ai découvert que j'avais été trompé peu après nos fiançailles et durant plusieurs mois. Je n'ai jamais souhaité que la vérité soit rendue publique", a-t-il déclaré. De son côté, Bruno Pelat, condamné pour violences conjugales envers Iris Mittenaere l'an dernier, a démenti être à l'origine de la diffusion des images dans un communiqué.

Iris Mittenaere a quant à elle dénoncé "une campagne de haine et de diffamation" et a menacé de poursuites dans un autre communiqué relayé mi-juin. "Des propos mensongers, volontairement déformés ou sortis de leur contexte ont été relayés pour tenter de nuire à mon image", a réagi l'ex-Miss France. Elle a annoncé avoir porté plainte pour "divulgation de correspondances privées, diffamation publique, cyberharcèlement et incitation au cyberharcèlement". Celle qui est désormais influenceuse se dit "déterminée à faire respecter [ses] droits" et devrait poursuivre ses démarches judiciaires.

Au cœur de la tourmente, le couple a choisi de s'éclipser quelques jours loin de l'agitation médiatique. Le week-end dernier, Iris Mittenaere et Antoine Dupont ont été aperçus main dans la main à l'inauguration d'une boutique de luxe à Saint-Tropez. Ils ont ensuite posé leurs valises à La Réserve à Ramatuelle, un hôtel 5 étoiles où les villas se louent jusqu'à 100 000 euros la semaine.

Sur Instagram, les tourtereaux ont aussi décidé de sortir de leur réserve. Ils ont partagé plusieurs clichés de ce séjour sous le soleil provençal, sans néanmoins jamais s'afficher ensemble. Antoine Dupont s'est filmé en pleine séance de musculation face à la Méditerranée tandis qu'Iris Mittenaere a dévoilé la vue époustouflante depuis sa chambre au réveil. Une parenthèse enchantée pour le couple, qui semble rester uni et soudé malgré les épreuves.