"Elle est toujours avec nous dans le spectacle" : Jean-Christian Fraiscinet des Bodin's séparé de sa compagne, mais plein de tendresse

Les Bodin's ont récemment fait tomber le masque et les costumes pour dévoiler les deux comédiens qui se cachent derrière depuis plus de 30 ans.

Les Bodin's, alias Maria et son fils Christian, n'arrêtent plus d'amuser les Français avec leur humour authentique voire un peu rustique sur les bords, superbe hommage à la France rurale et populaire. Après de nombreuses rediffusions, M6 propose cette semaine un inédit, "Les Bodin's ouvrent un gîte", rare nouveauté du duo à la télévision, alors que Les Bodin's ont fêté leurs 30 ans (déjà !) l'année dernière.

Cet anniversaire aura été l'occasion pour les deux comédiens de faire tomber les masques et surtout les costumes si typiques de Maria et Christian Bodin. Comme l'ont fait en leur temps Nicole Avezard et Dominique de Lacoste derrière les Vamps, Vincent Dubois et Jean-Christian Fraiscinet ont accordé plusieurs entretiens à visages découverts pour revenir sur leur parcours et montrer les personnes qui se cachent derrière ces deux personnages désormais reconnaissables entre mille.

L'occasion aussi pour les deux compères de montrer que la vie d'humoristes, bien que dédiée au rire, n'est pas dépourvue de moments plus compliqués. En 2025, Jean-Christian Fraiscinet a ainsi annoncé dans Sept à Huit sa séparation avec sa compagne de longue date, Christèle Chappat, qui était une pièce importante des Bodin's et y a même joué le rôle d'une lointaine nièce. "Ma Christèle, ma compagne d'alors, on n'est plus ensemble mais elle est toujours avec nous dans le spectacle. On a vraiment construit tout ça tous ensemble", a-t-il déclaré avec émotion.

Vincent Dubois, qui se cache sous les traits de l'inénarrable Maria, a lui aussi évoqué les difficultés rencontrées par le passé pour concilier sa vie de famille et son métier. "Jeune papa, lorsque je partais faire rire les gens, je faisais pleurer mes enfants. C'est un des plus gros sacrifices dans ce métier. Je me suis souvent demandé si c'était normal de faire ça", a-t-il confessé dans les colonnes de Gala plus récemment.

La famille est d'ailleurs très importante dans le projet. Déjà grand-père d'une petite-fille de 5 ans, Vincent Dubois a ainsi déjà joué avec sa propre fille, qui a pris le rôle de l'infirmière, tandis que son épouse Marie, avec qui il vit depuis plus de 40 ans en Touraine, est directrice de production. Jean-Christian, installé avec sa nouvelle compagne Barbara dans le Berry, travaille quant à lui depuis les débuts des Bodin's avec ses frères.

Pourtant, Vincent Dubois et Jean-Christian Fraiscinet ont dû mettre des limites à cet esprit de clan. Alors qu'ils partaient souvent en vacances ensemble, ils ont fini par arrêter cette habitude, "pénible pour [leurs] entourages" car ils parlaient "tout le temps boulot". "Au début, on partait souvent en vacances ensemble, après on a pris un peu de distance, mais on ne s'est jamais engueulés une seule fois avec Vincent en 30 ans. Pas l'ombre d'une engueulade", précise Jean-Christian dans Gala. Une belle complicité que ces "ambassadeurs des petites gens" attribuent à leur absence "totale" d'ego.