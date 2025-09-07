"Il ne se sent pas de venir" : comment Matthieu Delormeau a planté TBT9 juste après son comeback

Après une apparition très remarquée lundi soir dans la nouvelle émission de Cyril Hanouna sur W9, Matthieu Delormeau était le grand absent du deuxième numéro.

Le grand retour de Cyril Hanouna sur W9 cette semaine avec son talk-show Tout beau, tout n9uf (TBT9) aura été riche en rebondissements. Dès le premier numéro lundi, l'animateur-producteur a frappé fort en invitant sur son plateau Matthieu Delormeau. L'ancien chroniqueur de Touche pas à mon poste avait disparu des écrans depuis plusieurs années, en proie à de graves problèmes de drogue qui l'ont conduit à être interpellé à deux reprises par la police en 2024 et 2025 lors de transactions de cocaïne.

Visiblement ému, Matthieu Delormeau est venu parler en toute fin d'émission à cœur ouvert de son addiction et de sa volonté de faire de la prévention auprès des jeunes. Séduit, Cyril Hanouna lui a alors proposé en direct de rejoindre l'équipe de chroniqueurs de TBT9, avant d'expédier le pauvre Delormeau faute de temps. Pourtant mardi soir, coup de théâtre : pas de Matthieu Delormeau sur le plateau. Cyril Hanouna a attendu la fin de l'émission pour donner une explication, en déclarant face caméra : "Il ne se sent pas de venir ce soir. C'est très compliqué pour lui. On l'aime".

Il devait y avoir du beau monde dans TBT9 mardi, mais... © Capture X

Hanouna va de nouveau promettre le retour de son ancien chroniqueur banni puis absous. "Il viendra demain. Il a très envie de vous parler, de revenir à la télévision et de rigoler avec nous", a assuré l'animateur. De son côté, l'ancien présentateur du Mag sur NRJ12 a publié un message un peu décousu sur les réseaux sociaux : "Je vais très bien et je rêve d'aller en plateau, mais Mon interview face à @Cyrilhanouna et, faites moi confiance, je dirais TOUT aura lieu demain. Pardon, on l'a annoncé 2 fois de suite dans #TBT9 sûr @W9 mais étant donné le carton de l'émission, le conducteur s'ajuste chaque jour".

Et Matthieu Delormeau d'ajouter "j'ai hâte ensuite de réintégrer l'émission . Mais je vous dois la vérité avant. J'espère tellement que ça servira à d'autres. Je vous embrasse", avant un hashtag humoristique #Tellementhatederefairechierbenaim. Sur son compte X, il écrira aussi : "Je répondrai à toutes les questions demain. Si je peux convaincre, UN adolescent de ne jamais toucher à la drogue. Ce sera déjà une victoire. C'est surtout à leur mère que j'aimerais m'adresser. On se retrouve demain".

Matthieu Delormeau a donc finalement fait son retour sur TBT9 mercredi pour un entretien à cœur ouvert, parfois au bord des larmes. Il est revenu en détails sur son addiction à la cocaïne qui l'a mené à la dépression et l'a poussé à perdre pied professionnellement, allant jusqu'à 150 000 euros de pertes financières.

"Je me drogue plus, je fais du sport une heure par jour", a-t-il assuré, tout en reconnaissant qu'il a "beaucoup progressé sur le mental" pour faire face aux critiques sur son apparence physique. Il a aussi raconté l'enfer de son séjour de quatre semaines dans une clinique de désintoxication "qui ressemblait à une prison".