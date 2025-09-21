"Je m'adresse quand même à une majorité de…" Michel Drucker ne se fait plus d'illusion sur son public

Alors qu'il vient de fêter ses 83 ans, Michel Drucker s'est confié sans détour sur lui et sur la télévision.

Le 12 septembre dernier, Michel Drucker a franchi un nouveau cap dans sa vie et sa longue carrière : l'infatigable animateur a fêté ses 83 ans. A cet âge pourtant avancé et malgré les graves problèmes de coeur qu'il a connus ces dernières années, le vétéran du PAF reste indétrônable et indéboulonnable sur France 3, avec son émission phare Vivement Dimanche. Et pas question pour lui de raccrocher : alors que beaucoup ont pu le donner sur le départ ces derniers mois, il a mis les points sur les "i" en se confiant comme rarement, dans un entretien accordé à France Info.

D'abord, celui qui est une véritable bête de télévision depuis des décennies explique sa difficulté à décrocher avec transparence et sincérité, avouant que son métier est devenu une forme d'"addiction". "Ce n'est pas la cocaïne pour moi, mais la télé et le sport. Ce n'est pas dangereux", se justifie-t-il. Pourtant, Michel Drucker est bien conscient que sa longévité peut interroger. "Ce n'est pas normal, à 83 ans, d'être encore à l'antenne", reconnait l'icône de la télé, avant de livrer une anecdote : "Johnny m'a dit un jour : 'Tu sais, présenter une émission de variétés à 75 ans, est-ce que ce n'est pas trop vieux alors que les chanteurs pourraient être tes enfants ?'".

L'animateur estime néanmoins avoir toujours sa place à l'antenne, car il touche un public de fidèles qui apprécie son rythme plus lent que les émissions actuelles. "Maintenant, tout va trop vite, tellement vite qu'on n'a plus le temps de réfléchir. Donc c'est pour ça que sur mon canapé, je prends encore mon temps. On me laisse prendre mon temps", souligne-t-il. Un tempo qui séduit, selon lui, d'autres génération par ricochet.

"Il y a près d'un million de gens qui tournent à mon rythme encore parce que je m'adresse quand même à une majorité de seniors", note Michel Drucker sans se faire d'illusion. "Mais leurs petits enfants et leurs enfants me connaissent parce qu'il y a des gens qui me disent, 'Ah bah, vous savez, mon grand-père, qui n'est plus là, vous aimait bien comme commentateur de foot. Et puis ma grande fille vous a découvert le dimanche après-midi.'", défend-il.

S'il vit avec "toujours cette inquiétude" du temps qui passe et qui vieillit les corps, pas question donc pour Michel Drucker de passer la main. "Je ne me pose pas de questions parce que je me dis que Claude Lelouch a 88 ans, c'est un de mes meilleurs amis et à 88 ans, il commence un nouveau film. Hugues Aufray, à 96 ans, il chante encore, Line Renaud est toujours là, Michel Bouquet était au théâtre jusqu'à 90 ans. Bon, je me dis que finalement, avoir 83 ans, finalement, c'est encore jeune", conclut-il. A bon entendeur.