Lyad Smain : de quoi est mort l'acteur vu dans "Un si grand soleil" ? Ce que l'on sait

Le décès de Lyad Smain, survenu le 12 septembre, a été révélé samedi 18 octobre par la production d'"Un si grand soleil". Les circonstances de la mort de l'acteur, à seulement 26 ans, ne sont pas connues.

L'acteur Lyad Smain, qui incarnait le rôle de Steve dans Un si grand soleil, est décédé à l'âge de 26 ans, ont fait savoir les équipes du programme dans un post publié samedi 18 octobre. "C'est avec une profonde tristesse que nous avons appris le décès de Lyad Smain. [...] Son talent, sa générosité et son sourire resteront gravés dans nos mémoires et dans le cœur de toute l'équipe. Nous pensons très fort à sa famille, à ses proches et à tous ceux qui ont eu la chance de croiser sa route. Merci pour tout, Lyad", a écrit la production du feuilleton diffusé sur France 3. L'homme de 26 ans est décédé alors qu'il était en voyage au Japon.

Son père, Sabri Smain, s'est confié à Objectif Gard sur les circonstances du décès de son fils. L'acteur se trouvait à Tokyo depuis quelques semaines et ses parents, qui étaient en vacances à l'étranger, ont appris sa disparition. "Personne n'arrivait à nous joindre, car nous étions dans un coin isolé", a-t-il expliqué. L'ambassade de France a finalement informé la famille. "Le 17 septembre, on a essayé de le joindre pour lui souhaiter son anniversaire en étant à l'étranger. On n'avait pas de réponse et le lendemain, on nous apprenait qu'il était décédé depuis cinq jours", a indiqué le père de l'acteur. Sur Facebook, il a partagé la peine de cette perte dans un post publié le 9 octobre : "pour nous, plus rien ne sera jamais pareil, nous sommes dévastés, inconsolables, anéantis, brisés et tellement honorés d'avoir été tes parents. La vie est injuste, aucun parent ne devrait avoir à enterrer son enfant".

Ses obsèques auront lieu mercredi 22 octobre

Les circonstances de la mort de l'acteur n'ont pas été communiquées. Le corps de Lyad Smain sera rapatrié en France lundi 20 octobre et ses obsèques auront lieu mercredi 22 octobre à 14h30 au cimetière du Pont de Justice à Nîmes. Né le 17 septembre 1998 à Nîmes, l'acteur avait aussi joué le rôle de Victor Barazi, un réfugié syrien, dans la série Plus belle la vie. Il avait également incarné Liam dans le film Dracula est amoureux. Sur Instagram, Laméo Florès, réalisateur de ce film, a rendu hommage à Lyad Smain le 23 septembre. "Ton charisme, ta discrétion, ta malice, ta gentillesse… il y a tant à dire sur toi [...] Nous continuerons à faire vivre ta mémoire. Tu es et tu resteras notre légende. Nous t'aimons infiniment.", a-t-il écrit.