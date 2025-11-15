Renaud de retour à la télévision : ses révélations sur l'alcool et sur sa santé

Renaud, accompagné de sa fille Lolita, est revenu, au micro de TF1, sur son combat contre son addiction à l'alcool.

Les confidences touchantes de Renaud. L'artiste, aujourd'hui âgé de 73 ans, a évoqué son combat personnel contre l'alcoolisme. Le chanteur s'est confié dans une interview donnée à TF1, en compagnie de sa fille Lolita. Plusieurs extraits de cet entretien ont été dévoilés par la première chaîne, vendredi 14 novembre. Dans l'un de ces extraits, Renaud explique qu'il a arrêté de consommer de l'alcool. "Je suis assez fier d'avoir arrêté de boire, de me détruire, en partie grâce à ma fille, à mes amours", a confié l'interprète de Mistral gagnant.

Le chanteur a fait une croix sur l'alcool, il y a un peu plus de quatre ans. Lors de cette interview, Renaud a aussi donné des nouvelles autour de sa santé. Est-ce qu'il va mieux ? La réponse est "oui", selon le chanteur. Cet entretien avec TF1 sera dévoilé, dans son entièreté, ce week-end lors du 20h de la première chaîne. Renaud fête ses 50 ans de carrière en 2025. "Ce qui compte, ce n'est pas de chanter mais c'est de durer. Et je dure depuis 50 ans, et ce n'est pas fini", a prévenu l'artiste. Plusieurs projets musicaux, comme une nouvelle tournée ou d'autres albums, sont en préparation, d'après Renaud, qui s'est aussi récemment confié à RTL.

La fille de Renaud prend la parole

Lolita Séchan est désormais plus impliquée dans la carrière de son père. Elle est devenue la manageuse du chanteur. Dans l'un des extraits dévoilés par TF1, la fille de Renaud a eu des mots très touchants pour son père. "Je ne trouve pas qu'il ait tellement changé dans ses valeurs ou dans ses combats. Après, il a changé comme tout le monde", a dit Lolita. Les fans du chanteur se souviendront que la jeune Lolita était apparue, dans les années 1980, sur la pochette de l'album Morgane de toi. Elle n'avait que 3 ans. Lolita a dévoilé, en octobre dernier, un livre qui retrace le parcours de son père, chanteur emblématique toujours apprécié par les Français.