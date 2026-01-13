PHOTOS - Stars et anonymes rendent un dernier hommage à Evelyne Leclercq

Pause

Naviguez au clavier

Précédent Suivant
PHOTOS - Stars et anonymes rendent un dernier hommage à Evelyne Leclercq

La cathédrale Sainte-Réparate de Nice a accueilli ce mardi 13 janvier les obsèques d'Evelyne Leclercq. Famille, proches et personnalités du petit écran lui ont rendu un dernier hommage, tout de blanc vêtus. Un des derniers souhaits de l'animatrice.
©  Frederic DIDES/SIPA (publiée le 13/01/2026)

Pause
La Rédaction