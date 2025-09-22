C'est l'un des plus longs voyages en train sans Wi-Fi, une déconnexion totale entre montagne, ours et grands lacs

Ce voyage en train sans réseau vous en mettra plein la vue dans cette autre partie du monde.

Contrairement à l'avion, les longs voyages en train, en plus d'être écologiques, permettent une vue contemplative au plus près des paysages qui se transforment au fil des kilomètres. Dans les régions reculées, ils n'offrent pas de Wi-Fi ou de réseau mobile, une aubaine pour déconnecter pleinement sans la distraction des écrans. Prêts à embarquer pour une odyssée sans fil de 4 jours et 4 nuits dans un pays immense ?

La grande aventure commence à l'Union Station de Toronto ! Vous prendrez place à bord du Canadien de VIA Rail, aux wagons confortables et aux dômes vitrés conçus pour admirer le spectacle à 360 degrés, peu importe la classe que vous choisirez : "Prestige" avec lit escamotable face à la fenêtre, salle de bain privée, conciergerie et voiture-restaurant, "Voiture-lit plus" avec choix de couchette et accès à la voiture-dôme panoramique ou "Economie" avec siège spacieux et inclinable et accès au wagon panoramique.

Cabine Prestige du Canadien. © VIA Rail

Au départ de cette épopée ferroviaire canadienne, à vous l'Ontario sauvage : vous traverserez des étendues rocheuses que la route ne permet pas d'atteindre, des immenses forêts et des villes ferroviaires liées à l'industrie du bois comme Capreol et Gogama. Vous longerez des grands lacs comme Nipigon et Long puis, le décor changera radicalement en pénétrant dans les provinces du Manitoba et de la Saskatchewan, avec des vues infinies sur de vastes prairies et des plaines agricoles parsemées de champs de blé et de canola : un décor typique de l'ouest canadien. Vous passerez ensuite par le lac salé Little Manitou, réputé pour ses eaux minérales comparables à celles de la mer Morte. Dans la partie ouest de ce voyage, les animaux sauvages tels que l'ours noir, le bison, le cerf ou le caribou peuvent être observables dans leur habitat naturel.

© VIA Rail

Le point d'orgue de cette aventure en train, c'est Les Rocheuses, avec le train qui s'enfonce dans les montagnes enneigées de l'Alberta et de la Colombie-Britannique. Avant d'y parvenir, la train traversera la Battle River sur un pont en treillis d'acier de 61 mètres de haut sur 884 mètres de long. La vue sera ensuite à couper le souffle sur le mont Robson, le plus haut sommet des Rocheuses (3 954 mètres) et sur les chutes d'eau spectaculaires de Pyramid Creek, la fenêtre du train étant l'un des seuls moyens de les voir !

© VIA Rail

Place ensuite aux profonds canyons fluviaux et hautes terres arides de la région de Kamloops avant le décor très photogénique des formations rocheuses érodées d'Ashcroft, rappelant des cheminées de fée. Vous quitterez ensuite les montagnes pour l'océan Pacifique. Votre voyage se termine à Vancouver, dans l'emblématique Gare du Canadien Pacifique.

La ligne Toronto-Vancouver est une véritable aventure en soi avec ses 4 466 kilomètres à travers les grands espaces canadiens. L'ambiance à bord, avec des voyageurs venus des quatre coins du monde qui ne captent pas le Wi-Fi, promet d'être chaleureuse et hors du temps ! Comptez 400 euros pour la classe éco, 870 euros pour la Voiture-Lit repas inclus et 4 000 euros pour la classe Prestige repas inclus.