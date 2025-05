Avec ses plages infinies sans touristes, cette destination est la perle cachée de l'Europe

Bien loin du tourisme de masse, cette région du bout du monde offre un littoral enchanteur. C'est l'endroit idéal pour s'évader ou lézarder sans stress.

Les vacances arrivent bientôt et l'idée de se retrouver dans une plage bondée où il faut jouer des coudes pour se procurer un transat ou une glace vous déprime ? L'appel du large et des grands espaces se fait sentir, loin du tourisme de masse. Mais après avoir passé en revue toutes les destinations autrefois confidentielles qui ne le sont plus, où aller ?

Cette région échappe pour l'instant au tourisme de masse que l'on trouve en Europe, et pourtant, c'est un véritable trésor. Ses plages infinies et ses petites villes typiques n'attendent que vous. On l'explore idéalement en voiture ou en camping-car. Les amateurs de plein-air et inconditionnels de liberté seront particulièrement conquis.

Dunes de sable, landes, forêts et lacs paisibles, tous les ingrédients sont réunis pour satisfaire votre besoin de déconnexion. Son site le plus incontournable est sans aucun doute l'impressionnante dune de sable de Rubjerg Knude où se dresse le phare le plus célèbre de la région, dans une nature de toute beauté.

Le phare de Rubjerg Knude Fyr au couchant. © rphfoto - stock.adobe.com

Avec un nom pareil, vous avez deviné que nous avons mis le cap au nord de l'Europe, plus exactement au Danemark, dans la magnifique région préservée du Jutland du Nord, que les Danois appellent Nordjylland. Vous pourrez commencer votre voyage tout au nord de la région, au départ de Skagen, une pépite aux maisons traditionnelles de couleurs vives.

Ville fétiche des Danois, elle affiche le plus grand indice de luminosité, suscitant l'intérêt de nombreux peintres internationaux et Impressionnistes danois à la fin du 19e siècle. Au-delà de la découverte de la cette ville de pêcheurs historique à l'ambiance "bohème arty" et de son musée qui compte près de 1 800 œuvres d'artistes, vous serez séduits par ses grandes plages propices aux jeux et aux sports nautiques en famille.

On ne manquera pas non plus d'explorer la côte du Kattegat, réputée pour ses eaux tranquilles. Il vous sera possible de lézarder sur les longues plages d'Ålbæk avant d'admirer la pêche du jour ou de faire une halte à Frederikshavn qui possède, en plus d'une riche histoire navale, une véritable plage bordée de palmiers !

La plage de palmiers de Frederikshavn au Danemark. © Alexander Erdbeer - stock.adobe.com

Les randonneurs à vélo ou à pied auront de quoi faire, notamment en rejoignant la péninsule de sable de Grenen : c'est un endroit fascinant où la mer du Nord rencontre la mer Baltique, à la toute pointe de l'Europe. Au-delà du spectacle naturel saisissant, on y observe les phoques et les échassiers se prélasser sur sa longue plage...

Loin de la grisaille (qui l'eût cru dans le Nord ?!) et du stress, le Jutland du Nord mérite d'être connu (mais pas trop), d'autant que c'est une destination accessible depuis Paris, avec son aéroport international et ses liaisons quotidiennes au départ de la France. Le printemps et l'été sont les saisons idéales pour explorer ce bout du monde authentique.