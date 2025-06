C'est la Bretagne en Italie : ce coin secret des Pouilles est à découvrir d'urgence

Entre mer cristalline et garrigue, c'est ici que l'Italie dévoile son visage le plus authentique.

Amoureux de la Bretagne, vous aimez les terres sauvages, les plages infinies de sable fin, les paysages de hautes falaises qui plongent dans la mer... Vous trouverez ces mêmes échos à cet endroit précis en Italie.

C'est une péninsule bordée par deux mers, dont les côtes rocheuses et sauvages sont ponctuées de phares et où le vent répond souvent présent. Comme sur les terres bretonnes, vous serez charmés par ses étendues de nature brute et cette sensation d'être à la pointe d'un continent.

Direction la pointe du talon de la botte italienne, soit à l'extrémité la plus au sud du continent, où la mer Ionienne et la mer Adriatique se rencontrent. Si les paysages sont dominés par les oliviers et le soleil méditerranéen, le "Finistère de l'Italie" se trouve dans le Salento, cette péninsule formant l'extrémité sud-est de la région des Pouilles.

Vue aérienne de Baia dei Turchi. Cette côte des Pouilles est l'un des écosystèmes les plus importants du Salento, en Italie. © daliu - stock.adobe.com

Tandis qu'à l'est du Salento, de vertigineuses falaises plongent dans l'Adriatique, la mer Ionienne borde à l'ouest de superbes plages de sable fin sur une centaine de kilomètres, de Leuca à Tarente, parmi lesquelles son joyau : Pescoluse, surnommée les "Maldives du Salento" avec ses eaux peu profondes et cristallines. Une comparaison qui fait tout de suite penser à l'Archipel des Glénan que l'on surnomme les "Maldives de la Bretagne".

Après avoir exploré cette côte qui a droit aussi à son surnom de "Caraïbes du Salento", on prend la voiture de Gallipoli, une ville célèbre pour son château aragonais et son marché aux poissons, jusqu'au bout du bout du talon. Après la visite de la jolie station balnéaire de Santa Maria di Leuca, on découvre enfin le vrai Finistère de l'Italie : Cap de Leuca, avec son phare de 1864 perché sur un immense promontoire et sa basilique Santa Maria de Finibus Terrae, un important lieu de pèlerinage tous les 15 août. Cette région abrite même des menhirs, dolmens et "specchie", des vestiges mégalithiques qui ont été aussi retrouvés seulement en Bretagne, Angleterre et Cornouailles.

On finira par explorer l'arrière-pays et ses petits villages authentiques de "trulli", des habitations en pierre sèche reconnaissables à leur toit conique, et de "masserie", des anciennes fermes fortifiées transformées en agritourisme. Comme en Bretagne, les traditions sont bien ancrées dans le Salento avec la "Pizzica", une danse envoûtante accompagnée de tambourins. Assister à une "ronde" est par ailleurs une expérience mémorable. On goûtera à une cuisine qui met à l'honneur les moules et les fruits de mer, avec ses propres spécialités : le "scapece", un poisson frit mariné et - comme il n'y a pas de région sans pâtes en Italie - les orecchiette, servies avec des brocolis-raves.

Ce fascinant bout du monde italien se visite idéalement au printemps ou à l'automne pour éviter les fortes chaleurs et la foule estivale. En juillet et août, ce sentiment de se sentir comme sur des terres bretonnes risquerait de s'effacer !