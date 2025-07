Cette ville pas chère entre plages et histoire mérite le détour, le verre de vin est à 2 euros

Cette ville est l'équilibre parfait entre nature, culture et moments de pure détente sans casser le porte-monnaie.

Loin des villes de bord de mer bondées et réputées pour être des "usines à fric" l'été, vous êtes à la recherche d'une destination à la fois dépaysante, économique et authentique ? On vous a déniché cette perle rare qui allie à merveille visites culturelles, plages de rêve et gastronomie à petit prix.

Nous voici dans une région de l'extrême sud du Portugal réputée pour ses plages dorées et son littoral spectaculaire : l'Algarve. Les voyageurs pourront s'attendre à des journées ensoleillées - puisque la région bénéficie de plus de 3 000 heures d'ensoleillement par an - parfaites pour la détente avec sa centaine de plages.

Souvent considérée comme la porte d'entrée de la région, cette ville balnéaire que nous avons choisie, Faro, est en réalité bien plus qu'une simple étape entre sa vieille ville fortifiée et ses places charmantes qui sont une invitation à la douceur de vivre portugaise, ses joyaux d'architecture témoins de siècles d'histoire et son effervescence une fois la nuit tombée.

Une rue typique de Faro au Portugal. © Digitalsignal - stock.adobe.com

Cerise sur le gâteau, c'est une excellente destination pour découvrir les vins portugais comme le Douro, l'Alentejo ou le Vinho Verde à des prix imbattables. Dans un bar local ou une "tasca", vous pourrez vous attendre à payer 2 euros votre verre, même si dans les bars à vin il peut monter de 5 à 8 euros grand maximum.

On fait le plein de soleil à Praia de Faro, la plage la plus convoitée de la ville avec ses 5 kilomètres de sable fin et doré où l'on peut se prélasser sur des transats avec parasols. A proximité, on trouve de nombreux restaurants et cafés où le "prato do dia" (plat du jour) vous coûtera entre 8 et 12 euros boisson incluse. Mais si vous êtes en quête de tranquillité, on ne saurait trop vous conseiller l'été la Praia do Ancao, à condition de prévoir des en-cas. Depuis cette plage intimiste, vous pourrez explorer le parc naturel de la Ria Formosa à travers les chemins qui s'enfoncent dans les dunes et la pinède.

Une vue sur le parc naturel de la Ria Formosa près de Faro au Portugal. © Marcin Krzyzak - stock.adobe.com

La Ria Formosa est une lagune côtière protégée où l'on y découvre une végétation et une faune uniques. Ses îles-barrières sont des incontournables qui ne sont accessibles pour la plupart qu'en bateau ou ferry depuis Faro. En excursion, vous découvrirez des plages immaculées et observerez des flamants roses, des spatules et cigognes blanches et de nombreuses autres espèces d'oiseaux. Le tour de ces îles est encore plus magique au coucher du soleil.

De retour sur la terre ferme, on ne manquera pas d'explorer la place principale Largo da Sé, où se trouvent les plus beaux joyaux de Faro comme son célèbre palais épiscopal du XVIe siècle blanchi à la chaux, la cathédrale et l'hôtel de ville de style Renaissance.

En soirée, la marina qui scintille de mille feux avec ses terrasses des bars et restaurants vous invite à savourer une cuisine locale faite des fruits de mer frais (en ragoût et riz), poulpe, poissons grillés et pâtisseries typiques dont le célèbre pastel de nata. Et ce ne sont pas les dîners avec vue qui manquent, avec ses nombreux rooftops sur l'eau et la Ria Formosa. Après la régalade, un spectacle de fado traditionnel s'impose avant une promenade romantique le long des bateaux...

Si la haute saison touristique de juin à août peut être extrêmement chaude, un voyage hors-saison à l'automne ou au printemps permettra de mieux profiter de la beauté naturelle et architecturale de Faro. A bon entendeur !