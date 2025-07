Cette piscine naturelle est un lieu de baignade caché : personne ne la connaît sauf les locaux

Elle fait partie des oasis les plus fascinants au monde.

Quand la canicule est de retour, on aspire à une seule chose : plonger dans des eaux claires et rafraîchissantes et se prélasser dans des zones ombragées en toute quiétude. Ça tombe bien : ce pays voisin abrite une piscine naturelle d'une beauté rare, presque féerique, qui est jalousement tenue secrète par les habitants du coin.

Cet oasis à l'eau cristalline et à la couleur turquoise d'une intensité rare est cachée dans une vallée étroite creusée par une rivière au fil des siècles. Et la petite anecdote, c'est que son nom figurant dans une carte de l'Italie aurait inspiré l'écrivain C. S. Lewis pour ses "Chroniques de Narnia".

Vous l'avez donc deviné : Pour découvrir ce paradis naturel, il faut se rendre sur la botte, dans la province de Terni en Ombrie, à 1h30 de Rome. Nichée près de la charmante ville médiévale de Narni, cette merveille s'appelle le Mole di Narni et on y accède par un chemin ombragé et verdoyant le long des gorges du fleuve Nera, depuis la gare de Nera Montoro ou le parking à proximité.

L'eau cristalline de Mole avec en arrière-plan le hameau médiéval de Stifone. © ValerioMei - stock.adobe.com

Loin de l'agitation urbaine, ce site est une succession de petites cascades et piscines naturelles fréquenté par les habitants de Narni ou les voyageurs en quête d'authenticité. Durant la période estivale, c'est le refuge idéale pour fuir les grosses chaleurs, car la végétation dense et les falaises qui l'entourent crée naturellement de nombreuses rives arborées et autres coins ombragés. Bien entendu, ceux qui souhaitent lézarder au soleil ne seront pas en reste avec la présence d'un solarium en bois.

Ici on peut fermer les yeux et se laisser bercer par le murmure de l'eau. On peut plonger dans une étendue d'une clarté incroyable, et y pratiquer le snorkeling. Mais ce luxe naturel a un prix. L'entrée n'est plus gratuite comme avant et coûte désormais entre 5 et 10 € selon la période. Sur place, soit vous apporterez votre pique-nique, soit vous profiterez du camion-bar qui propose de la nourriture et des boissons rafraîchissantes comme la "Grattachecca" au citron vert.

Alors, préparez votre maillot de bain, une serviette et un bon livre, et laissez-vous charmer par ce coin tranquille. Dans la mesure du possible, choisissez un jour de la semaine pour vous y rendre, afin d'échapper encore plus au monde !