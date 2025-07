C'est l'une des plus belles île du monde et elle est à 3 heures de Paris

Le paradis sur terre existe. Cette île ne fait pas partie des tropiques et pourtant elle fait encore plus chavirer le cœur des voyageurs.

Cocotiers, lagons turquoise et plages de sable fin : les destinations tropicales comme les Maldives, les Seychelles ou Bora Bora nous viennent immédiatement à l'esprit lorsque l'on imagine les plus belles îles au monde. Pourtant, selon une enquête d'un magazine de voyage, nul besoin de prendre un vol long-courrier pour atteindre la plus belle : elle est bien plus proche qu'on ne le pense.

Travelbook, plus grand site de voyage allemand, a interrogé ses abonnés sur ses pages Instagram et Facebook pour établir un classement des plus belles îles au monde pour les vacances. Sur les 13 000 votes recueillis, une île européenne a raflé la première place juste devant Bora Bora en Polynésie Française et Praslin dans les Seychelles.

Ni Santorin ni la Crète, c'est une île méconnue baignée dans la mer Ionienne qui a été élue. Rien d'étonnant : elle dévoile un décor digne des plus beaux films d'aventure. Si vous aimez la nature et les panoramas à couper le souffle, vous ne serez certainement pas déçu... à Zante !

Baie de Navagio à Zante en Grèce. © SCStock - stock.adobe.com

Et ça tombe bien, cette île ionienne est accessible en 3 heures de vol depuis Paris, ou en seulement 50 minutes de vol depuis Athènes. Le site le plus célèbre de Zante est sans conteste la baie de Navagio, avec son épave de bateau de contrebandiers échouée sur une plage de sable blanc entourée d'imposantes falaises et d'une eau d'un turquoise stupéfiant. Mais Zante a bien plus à offrir que ce décor de carte postale : ses "Grottes Bleues" situées à l'extrémité nord de l'île sont un véritable terrain d'exploration en bateau, kayak, paddle, snorkeling ou plongée sous-marine.

Outre ces activités nautiques et le farniente sur ses plages comme Tsilivi et Alykes adaptées aux familles avec leurs eaux peu profondes, les amateurs de randonnée pourront profiter de vues magnifiques depuis les forêts de pin et les hauteurs des villages pittoresques comme Bochali, Keri et Loucha.

L'île de Marathonisi dans la baie de Laganas à Zante. © moofushi - stock.adobe.com

Les amoureux des animaux seront ravis : la tortue caouanne, surnommée "Caretta-caretta", est une véritable icône à Zante. Elle a élu domicile dans la baie de Laganas pour se reproduire, notamment à Marathonisi (baptisée "l'île aux Tortues"), Gerakas et Agios Sostis. Afin de préserver son habitat, des règles strictes sont en place comme la limitation de vitesse des bateaux et la fermeture de certaines plages la nuit durant sa nidification de juin à mi-septembre. Vous pourrez aussi les observer en pratiquant le snorkeling ou le kayak, autour de l'île de Cameo par exemple.

L'hospitalité des habitants contribue au charme particulier de Zante. La ville de Zakynthos regorge de restaurants et bars chaleureux avec terrasse et les locaux proposent des plats faits maison dans des petites boutiques. Afin d'explorer l'île en toute liberté, il est recommandé de louer une voiture ou un scooter car le réseau de bus ne dessert pas les zones les plus reculées.