Oubliez Porto et Lisbonne, cette ville est la meilleure à visiter en automne

Idéale pour une escapade d'un week-end, cette ville méconnue du Portugal est à découvrir d'urgence selon les journalistes étrangers.

Ah le Portugal ! C'est l'une des destinations étrangères préférées des Français, très friands de Lisbonne ou Porto, qui sont systématiquement cités comme des destinations phares du pays pour leur taille humaine idéale pour un city-break de 2-3 jours, leurs restaurants et hébergements abordables et la facilité du voyage avec des compagnies aériennes qui opèrent des vols directs et fréquents depuis la France. Et pourtant, bien moins célèbre que Lisbonne, Porto ou encore l'Algarve, cette destination côtière portugaise pourrait avoir autant la cote : les journalistes étrangers la voient déjà comme une nouvelle destination tendance à l'excellent rapport qualité/prix.

Tout a commencé quand les rubriques voyage des médias espagnols Vanitatis et El Confidencial ont présenté cette ville méconnue des Français comme l'une des meilleures à visiter au Portugal en cette saison automnale. Alliant culture et beauté naturelle, cette destination de la Côte d'Argent offre plus de calme et d'authenticité que Lisbonne ou Porto.

La plage de la ville d'Espinho est considérée comme la plus belle plage des environs de Porto au Portugal. © Ilhan Balta - stock.adobe.com

Avez-vous déjà entendu parler d'Espinho ? Située à seulement 20 kilomètres au sud de Porto, cet ancien village de pêcheurs converti en une élégante station balnéaire en 1810 offre une alternative plus calme aux grandes villes : Espinho déroule 17 kilomètres de plage de sable doré au sud de l'estuaire du Douro, idéale pour la détente et le surf.

En octobre, les températures douces (avec des maximales à 22 degrés) et la faible fréquentation touristique font de cette ville un lieu idéal pour se détendre, loin des foules de touristes qui se pressent vers Belém ou la Ribeira. Espinho propose en somme un aperçu authentique du nord du Portugal, dans une atmosphère chaleureuse.

Bateau de pêche portugais typique sur la plage d'Espinho au Portugal. © dinozzaver - stock.adobe.com

Outre ses plages, Espinho est célèbre pour son casino historique, un des plus grands complexes de loisirs de la région, qui organise des événements comme le Festival International de Musique ou encore de Marionnettes, et aussi son marché hebdomadaire très animé attirant habitants et touristes le dimanche, avec sa grande variété de produits frais, d'artisanat et de spécialités régionales. Pour les gourmands, Espinho est clairement réputée pour ses délicieux plats traditionnels de poissons et fruits de mer avec sa riche tradition de pêche. Vous ne manquerez pas d'y déguster sa spécialité : la caldeirada.

Vous l'avez compris, Espinho était le secret le mieux gardé du Portugal mais ça ne va pas durer. Hâtez-vous de prendre un billet d'avion pour Porto et de rejoindre la ville en train direct en 15 minutes, moyennant seulement 3,90 euros l'aller-retour, avec la gare en plein centre-ville et à une minute de la plage. Vous avez trouvé votre future escapade idéale d'un week-end automnal !