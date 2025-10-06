"Les habitants de cette ville vivent littéralement sous un rocher" : son architecture est unique au monde

Partez à la découverte de ce village européen méconnu du grand public qui défie la gravité.

Il existe dans le monde des villes fascinantes parce qu'elles vivent dans ou sous la roche. A Matmata en Turquie, les maisons sont essentiellement souterraines, creusées verticalement dans le sol. A Matera en Italie, les quartiers historiques ont été creusés horizontalement dans la roche calcaire, et dans la région de Cappadoce en Turquie, des villes entières, des églises et des châteaux ont été sculptés dans des cheminées de fées et des cônes de tuf volcanique. Mais il existe en ce monde un village, étonnamment moins cité que ces villes troglodytiques, où l'adaptation à la roche a pris une dimension encore plus spectaculaire.

"Les habitants de cette ville vivent littéralement sous un rocher" affirme Jess, une blogueuse voyage britannique qui a découvert la pépite. "Les maisons blanchies à la chaux sont construites sous d'immenses surplombs rocheux, et certaines d'entre elles offrent même la possibilité d'y passer la nuit. Vous pouvez aussi simplement la visiter et déjeuner sous les rochers", explique-t-elle dans sa vidéo TikTok :

Situé dans la province de Cadix en Espagne, à environ 1h30 de l'aéroport de Málaga, Setenil de las Bodegas est un village troglodyte incroyable, littéralement construit à flanc de falaise. Le village, encastré dans une gorge profonde creusée par le fleuve Trejo, se distingue par son concept d'"abri sous roche" (les "Abrigos bajo las rocas" en espagnol) : au lieu de creuser dans la falaise, les habitants ont ingénieusement bâti leurs maisons en utilisant la roche naturelle du canyon comme un toit et un mur arrière massif.

Calle Cuevas del Sol à Setenil de las Bodegas en Andalousie. © Tunatura - stock.adobe.com

Parmi ses rues les plus emblématiques qui illustrent parfaitement bien cette architecture surprenante, la Calle Cuevas del Sol, connue sous le nom de "Rue des Grottes du Soleil" en français, présente des pubs et des restaurants construits au sommet de la falaise avec des terrasses disposés sous le rocher qui crée comme un auvent naturel. C'est l'endroit idéal pour déguster des tapas sous la pierre, comme le salmorejo ou les patatas bravas.

Il y a aussi la Calle Cuevas de la Sombra ("Rue des Grottes de l'Ombre), dont le rocher recouvre entièrement la rue, donnant l'impression que les maisons ont été écrasées par la roche géante ! Et pour ne rien manquer des ruelles pittoresques du village avec ses maisons troglodytiques, vous suivrez la promenade romantique de la Ruta del Amor qui relie plusieurs spots photogéniques et des plaques murales amusantes.

Les points de vue sont nombreux et spectaculaires à Setenil de las Bodegas mais il faut grimper ! © M.studio - stock.adobe.com

Au-delà de ce spectacle fascinant qu'offrent les habitations creusées dans ou sous la roche, de nombreuses attractions attendent les visiteurs, à commencer par la Tour de l'Hommage, seul vestige d'une ancienne forteresse arabe qui domine la ville depuis le sommet de la falaise, offrant un panorama spectaculaire. Vous ne manquerez pas non plus au cours de votre escapade la magnifique église de Nuestra Señora de la Encarnación, mêlant styles gothiques et mudéjar, nichée au sommet du village.

Setenil de las Bodegas est situé sur la route des villages blancs, accessible depuis Málaga en seulement 1h30 en voiture ou en bus direct moyennant seulement 11 euros. Qu'attendez-vous pour découvrir cette pépite ?