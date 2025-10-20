Cette île fabuleuse a une température de 26°C en octobre, elle est adorée des retraités

Marre du froid automnal ? Cette île se révèle être le paradis des seniors et des voyageurs en quête de tranquillité.

Quand les premières gelées matinales se font sentir, annonçant l'arrivée imminente de la grisaille hivernale, il nous vient l'envie irrépressible de s'échapper au soleil. Et c'est particulièrement vrai pour les retraités en manque de chaleur et de vitamine D : une étude récente d'AllClear Travel Insurance a révélé que le nombre de seniors (les plus de 55 ans) qui partent en vacances d'hiver à l'étranger a augmenté de 40 à 60%. Mais où vont-ils ?

Leur destination privilégiée - et celle des Français en particulier - coche toutes les cases : chaleur, nature, soleil, tranquillité, culture, mais aussi un coût de la vie abordable et des soins de santé accessibles. Ce véritable bijou du bassin méditerranéen, berceau d'une civilisation qui remonte à 4 000 ans, jouit d'un climat exceptionnellement doux avec plus de 300 jours de soleil par an !

Ancien port vénitien de la ville de La Canée sur l'île de Crète, en Grèce. © daliu - stock.adobe.com

Cette destination, c'est la Crète, plus grande île de la Grèce qui, contrairement à d'autres îles touristiques, a su préserver son authenticité et sa douceur de vivre. De novembre à mars, l'île se vide de la majorité des touristes et cette tranquillité permet de profiter d'un rythme plus détendu, loin du stress des grandes villes. Les seniors apprécient tout particulièrement sa température de 26°C en octobre, loin de la chaleur intense de l'été. C'est le moment idéal pour jouir de tout ce que l'île a à offrir.

De l'exploration du site archéologique de Knossos (lié au mythe du Minotaure) à la randonnée dans les spectaculaires gorges de Samaria, en passant par les jolis ports vénitiens de La Canée ou Réthymnon, le Musée Archéologique d'Héraklion ou la visite de monastères, la Crète est un lieu prisé des amoureux de culture et de nature. Son littoral est également bordé de plages magnifiques comme Bálos, Elafonisi et la palmeraie de Vai, chacune à la beauté unique.

La lagune de Bálos, aux eaux turquoises peu profondes, est située à la pointe de la péninsule de Gramvoússa en Crète. © Balate Dorin - stock.adobe.com

La vie sur l'île est conviviale, avec des habitants particulièrement hospitaliers (la fameuse "philoxenia" : l'amour et le respect de l'étranger selon les Crétois), ce qui facilite les rencontres avec les locaux dans les tavernes ou les petits villages. L'île est par ailleurs très appréciée pour ses plats traditionnels comme le dakos (biscotte d'orge garnie de tomates, huile d'olive et fromage grec), l'agneau aux légumes et les fruits de mer. Bien entendu, son régime crétois n'est plus une secret pour personne, synonyme de santé et de longévité (huile d'olive, légumes frais, poisson). C'est l'opportunité de manger sainement tout en se régalant !

Enfin, la Crète est considérée comme une destination sûre sur le plan sanitaire, avec des hôpitaux et des cliniques modernes bien notés et moins chers qu'en Europe occidentale dans les villes comme Héraklion et La Canée. Que vous soyez seniors actifs ou simple voyageur en quête de tranquillité, optez pour la Crète à l'automne !