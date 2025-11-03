Pas loin de la France, cette destination va cartonner en 2026

En 2026, tous les regards seront tournés vers cette destination et on vous explique pourquoi.

L'année 2025 touche à sa fin et vous n'avez pas l'impression d'avoir pleinement exploré les merveilles qui nous entourent. National Geographic vient de lever le voile sur son palmarès très attendu des "Best of the World 2026", soit 25 destinations sélectionnées par les rédacteurs, photographes et aventuriers pour inspirer votre prochaine aventure. Parmi ces pépites, la destination phare de 2026, selon le prestigieux magazine, se situe à une distance raisonnable de la France.

Elle sera incontestablement l'un des meilleurs endroits à visiter en 2026, et ce pour une raison simple : c'est un des lieux phares d es Jeux olympiques et paralympiques d'hiver qui s'y dérouleront en février et mars. "L’ effervescence des Jeux olympiques d’hiver n’est que le début", annonce d'ailleurs National Geographic.

Station de ski de Cortina d'Ampezzo dans les Dolomites. © gimsan - stock.adobe.com

Cette destination irrésistible en 2026 c'est les Dolomites en Italie, située à quelques 1 000 kilomètres de Paris à vol d'oiseau, que l'on peut joindre depuis Paris via l'aéroport de Venise en 1h30 de vol puis en 2 heures de navette direct. Classée au patrimoine mondial de l'Unesco, cette chaîne de montagnes impressionne par ses falaises roses, ses crêtes dentelées, ses pics acérés, ses lacs turquoise et ses villages d'altitude.

Si l'effervescence des JO de Milano Cortina 2026 sera à son comble dans la station de ski de Cortina d'Ampezzo dans les Dolomites - qui accueillera notamment les épreuves de ski alpin, bobsleigh et de luge - National Geographic insiste sur la beauté des alentours. Le média américain recommande ainsi aux "amateurs de sport qui se rendront aux Jeux olympiques d'hiver de 2026 (...) d'envisager d'explorer les environs pour admirer des paysages pittoresques tels que le lac de Braies au Tyrol". En effet, ce lac aux eaux émeraude incarne à lui seul la majesté des Dolomites !

Le lac de Braies dans les Dolomites. © Jacek Jacobi - stock.adobe.com

Les Dolomites ont bien plus à offrir, au-delà de la compétition. En hiver, le Dolomiti Superski, "plus grand domaine skiable du monde, relie 12 stations et 12 000 hectares de terrain avec un seul forfait" et ses infrastructures sont exceptionnelles : "les panoramas depuis les remontées mécaniques sont aussi exaltants que les descentes", commente National Geographic.

Vue du Val di Funes au coucher du soleil avec l'église Santa Magdalena et l'effet d'enrosadira sur le massif des Odle/Geisler dans le Tyrol du Sud, Dolomites. © anahtiris - stock.adobe.com

En été, les prairies, accessibles grâce aux remontées qui restent en service, se couvrent de magnifiques "scrofularia pourpres et de pavots jaunes" et c'est la saison idéale pour observer l'"enrosadira", ce phénomène visuelle spectaculaire qui donne à voir les montagnes se parer de lueurs allant du rose au rouge intense...

Pour compléter cette immersion, le massif italien représente un véritable voyage culinaire, avec ses restaurants primés qui mettent à l'honneur les produits locaux (polenta, ravioles, speck) comme l'Atelier Moessmer et le restaurant conceptuel Grual. Enfin, de nombreux hôtels de luxe offrent des vues imprenables tels que l'Aman Rosa Alpina rénové en bois et pierre naturelle. Que vous veniez pour les JO, la randonnée en altitude ou l'excellence culinaire, les Dolomites vont vous émerveiller comme jamais.