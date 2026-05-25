"Tourisme grand-mère" : pourquoi les voyageurs français s'arrachent cette nouvelle tendance ?

Cours de cuisine, tricot ou artisanat... Découvrez le "tourisme grand-mère", cette nouvelle façon de voyager qui séduit massivement les Français en quête d'authenticité.

En voyage, on a longtemps enchaîné les monuments incontournables et les spots instagrammables jusqu’à l’overdose. Aujourd'hui, la tendance est plutôt au partage et à l'apprentissage de vrais savoir-faire. Une étude internationale publiée par la plateforme GetYourGuide révèle l'émergence d'un phénomène captivant : le "Grandma Tourism" (ou tourisme grand-mère). Le concept ? Miser sur des expériences animées par des mamies locales. Et selon la plateforme, les voyageurs français se révéleraient être les plus mordus de ce retour aux sources.

Ce qui n’était au départ qu’une tendance nostalgique a aujourd’hui dépassé les 251 millions de vues sur TikTok. Sous le hashtag #grandmacore, les jeunes générations partagent leur amour pour le tricot, la cuisine maison ou le jardinage. Loin d'être un simple effet de mode, ce désir de ralentir change radicalement notre façon de voyager. Sur GetYourGuide, les réservations d’ateliers et de cours participatifs ont carrément bondi de plus de 250 % en deux ans, progressant 6 fois plus vite que les billets pour des attractions classiques, et les recherches incluant le mot "grandma" ou "nonna" ont grimpé de 50 %.

Cours traditionnel de préparation de musubi avec une grand-mère japonaise à Ginza, un quartier de Tokyo. © DEBY SUCHA / GetYourGuide

Menée auprès de plus de 8 000 personnes en Europe et aux États-Unis, l'étude montre que 76 % des voyageurs mondiaux sont prêts à tester l'expérience. Et la France explose les compteurs : 84 % des Français se disent prêts à réserver une activité avec une grand-mère locale, le taux le plus élevé de l'étude.

Pourquoi cet engouement ? Contrairement aux Américains axés sur le développement personnel ou aux Britanniques en quête de calme, le voyageur français marche aux sentiments. Il veut des histoires, un héritage et du lien humain. Pour 73 % d'entre eux, apprendre auprès d'un aîné est une motivation majeure. "À l’heure où nos vies sont de plus en plus digitalisées, les voyageurs ressentent le besoin de ralentir, de se reconnecter et de découvrir des cultures transmises de génération en génération, de manière plus humaine", décrypte Johannes Reck, cofondateur de GetYourGuide.

Cours de cuisine avec une grand-mère italienne et dégustation de vin à Rome. © GetYourGuide

Concrètement, qu'est-ce qu'on réserve ? Oubliez les cours théoriques avec des chefs, place à la transmission pure. A Paris, on se rue à l'Atelier des Mamies pour faire des macarons avec Catherine, 63 ans, qui souhaite transmettre "un petit bout de tradition parisienne". A Rome, on apprend à rouler les pâtes fraîches avec une Nonna autour d'un verre de vin, tandis qu'à Tokyo, on s'initie à la préparation traditionnelle des musubi avec une grand-mère japonaise. Du jeu de carte autour d'un thé en Turquie aux dégustations de la ferme à la table en Andalousie, l'offre se décline partout.

Passer du temps avec les anciennes générations est devenu le meilleur moyen de déconnecter en vacances. Près de la moitié des sondés affirment d'ailleurs que ces activités manuelles réduisent leur anxiété. Plus rassurantes et authentiques que n'importe quel algorithme, les grands-mères du monde sont en train de devenir les guides touristiques les plus branchées de la planète !