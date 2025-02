Le "Hawaï de l'Europe" a un succès fou, mais une mauvaise nouvelle arrive pour les touristes

Surnommé le "Hawaï de l'Europe", cet archipel connait un succès croissant auprès des touristes. Mais cette popularité a un prix : celui de l'augmentation des tarifs pour profiter de ce petit havre de paix à 4 heures de Paris.

Il existe une destination mystérieuse qui émerge sur la carte des paradis insulaires européens. Cet archipel, niché au milieu de l'Atlantique, promet le charme et la majesté d'Hawaï, tout en étant plus abordable et plus proche. Ces îles volcaniques baignées par un climat subtropical offrent des paysages à couper le souffle, entre plages de sable noir, végétation luxuriante, randonnées époustouflantes et possibilité de se détendre dans des sources chaudes volcaniques.

Cet archipel portugais composé de neuf îles attire de plus en plus de visiteurs, séduits par ses atouts naturels exceptionnels. São Miguel, la plus grande île, sert de porte d'entrée avec ses vols quotidiens depuis Lisbonne ou Porto. Les incontournables sont nombreux, des sources du Parque Terra Nostra au lac Lagoa de Fogo en passant par le célèbre mirador de Vista do Rei offrant un panorama unique. La période de juin à octobre est idéale pour profiter d'un climat plus chaud, bien qu'avril-mai soit parfaite pour observer les majestueuses baleines bleues. Vous avez deviné ? Il s'agit bien sûr des Açores, un éden pour les amoureux de la nature.

Mais le succès grandissant des Açores auprès des touristes a un revers. Face à l'afflux de visiteurs sur les sentiers de randonnée et les sites naturels, les autorités locales ont dû prendre des mesures. Depuis janvier 2025, une taxe de séjour a été instaurée sur l'île de São Miguel, à hauteur de 2 euros par nuit et par personne, pour un maximum de 3 nuits consécutives. Cette taxe, qui devrait rapporter environ 10 millions d'euros en 2025 selon les estimations, vise à financer l'entretien et le nettoyage des sentiers et espaces verts face à la pression touristique croissante.

Malgré cette nouvelle taxe, les Açores restent l'une des destinations les plus abordables cette année pour s'offrir un petit coin de paradis le temps de quelques jours.. Car si le succès des Açores ne se dément pas, les autorités souhaitent éviter à tout prix les dérives d'un tourisme de masse incontrôlé. Entre quotas de visiteurs, limitation des vols et des constructions hôtelières, l'archipel entend bien protéger ses trésors naturels, quitte à faire grimper les tarifs pour séjourner sur place en limitant sa capacité d'accueil. Cette philosophie semble séduire les voyageurs en quête d'expériences authentiques et respectueuses de l'environnement. Reste à savoir si la nouvelle taxe de séjour freinera ou non l'enthousiasme des touristes pour ce "Hawaï de l'Europe"... Le bilan touristique de l'année 2025 sera donc scruté de près.