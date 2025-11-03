Cette ville abrite le plus grand nombre de millionnaires, et ce n'est pas celle que vous croyez

Oubliez Dubaï, voici la véritable capitale mondiale des millionnaires !

Quand on pense aux villes de riches, il nous vient immédiatement à l'esprit des noms comme Singapour, Monaco ou Dubaï... Pourtant, c'est une grande métropole qui les surpasse toutes. Une étude du cabinet de conseil britannique Henley & Partners a permis d'établir le classement des villes qui abritent le plus de résidents millionnaires.

La ville qui trône en tête de ce palmarès est américaine et abrite un nombre impressionnant de 384 500 résidents millionnaires. Parmi ceux-ci, 818 sont centimillionnaires (ce qui signifie qu'ils possèdent un patrimoine net d'au moins 100 millions de dollars) et 66 sont milliardaires...

Ni San Francisco, ni Los Angeles, la ville qui se classe première est New York ! Alimentée par Wall Street, l'immobilier, les médias, le luxe et un dynamisme entrepreneurial unique, la "Grosse Pomme" continue d'attirer et de générer de nouvelles fortunes.

Times Square, rue emblématique de New York City aux États-Unis. © Luciano Mortula-LGM - stock.adob

New York confirme ainsi son statut de centre névralgique de la finance mondiale, loin devant les villes qui voient émerger rapidement de nouvelles fortunes comme Dubaï qui se hisse à la 18e place du Top 50 de l'étude de Henley & Partners. Si l'on regarde de près le Top 10, l'Europe est représentée par deux villes majeures, Paris et Londres, mais leur croissance est plus lente.

New York, États-Unis : 384 500 millionnaires (+ 45 % de croissance du nombre de millionnaires de 2014 à 2024 ) Région de la baie de San Francisco, États-Unis : 342 400 millionnaires (+ 98 %) Tokyo, Japon : 292 300 millionnaires (+ 4 %) Singapour : 242 400 millionnaires (+ 62 %) Los Angeles, États-Unis : 220 600 millionnaires (+ 35 %) Londres, Royaume-Uni : 215 700 millionnaires (- 12 %) Paris, France : 160 100 millionnaires (+ 5 %) Hong Kong : 154 900 millionnaires (+ 3 %) Sydney, Australie : 152 900 millionnaires (+ 28 %) Chicago, États-Unis : 127 100 (+ 24 %)

Si le classement place Paris au 7e rang mondial, il est essentiel de considérer la densité de richesse. Bien que la capitale française soit devancée par New York en termes de nombre total de millionnaires, le ratio de millionnaires par habitant y est exceptionnellement élevé pour une ville de seulement 2,1 millions d'habitants intra-muros. A titre de comparaison, la ville de New York enregistre 8,478 millions d'habitants.