Le plus grand marché de Noël d'Europe est celui que personne ne connaît, et c'est le royaume des Casse-Noisettes

Cet immense marché de Noël transforme cette cité méconnue en un véritable royaume des Casse-Noisettes.

A l'approche des fêtes de fin d'année, les marchés de Noël déploient leur magie dans les villes et villages d'Europe. Odeurs réconfortantes, illuminations féeriques, artisanat local... Chacun dégage une atmosphère unique et offre l'occasion de dénicher des pépites. Parmi les plus féeriques, un marché situé au sein d'une ville totalement méconnue en Europe vient d'ouvrir ses portes et sa superficie est absolument colossale.

Sa superficie est de 280 000 m², ce qui le place directement premier en terme d'espace occupé dans la catégorie des plus grands marchés de Noël d'Europe à côté de Strasbourg, de Vienne ou de Francfort.

C'est à Craiova, une ville industrielle du sud-ouest de la Roumanie dont vous n'avez probablement jamais entendu parler, que se déploie l'un des marchés de Noël les plus étendus de tout le continent. Son thème central est cette année inspiré par le conte classique des Casse-Noisettes. Préparez-vous à une immersion totale avec des soldats géants qui montent la garde, des ballerines illuminées et des décors de scène inspirés du célèbre ballet. Ces installations ne sont pas posées au hasard, mais forment un véritable parcours artistique qui s'étend sur une zone gigantesque englobant la place Mihai Viteazul, la place Frații Buzești, la place du Théâtre national et toute la zone piétonne du centre-ville de Craiova.

Le marché propose pas moins de 90 stands dédiés à l'artisanat local, aux jouets rétro et aux décorations de Noël sculptées à la main, idéal pour trouver des pièces authentiques. Côté gourmandise, si les classiques européens comme le vin chaud, le pain d'épices et le chocolat chaud sont bien présents, le marché de Noël de Craiova met aussi à l'honneur les spécialités roumaines : à vous les cozonac (brioche traditionnelle), gogoși (beignets) et les saucisses grillées du pays !

Au fil de votre promenade, vous découvrirez également une immense patinoire en plein air, une grande roue panoramique - la plus grande de Roumanie - offrant une vue imprenable sur la ville illuminée, et, pour les plus chanceux, l'arrivée spectaculaire du Père Noël dans un traîneau volant littéralement au-dessus des têtes !

Le soir, les façades des bâtiments se transforment grâce à des projections lumineuses et des spectacles visuels. Concerts live, chorales d'enfants, performances artistiques et animations rythment le marché, qui propose même des ateliers créatifs pour les plus jeunes, où les enfants fabriquent décorations, figurines et petits cadeaux.

La bonne nouvelle, c'est que le marché de Noël de Craiova est accessible via son aéroport international (CRA), à moins de 2h40 en avion de Paris, et que son accès est très simple une fois sur place, car un réseau de bus et de tramways géré par la compagnie RAT Craiova dessert les places iconiques du marché de Noël ainsi que la zone piétonne du centre-ville. Vous avez jusqu'au 4 janvier 2026 pour planifier votre escapade à la découverte du plus grand secret de Noël d'Europe !