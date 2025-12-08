27 degrés, défilés et bateaux décorés : cette île des Caraïbes offre un Noël unique au soleil

Direction une île partagée entre traditions créoles, influences françaises et néerlandaises. Au programme : défilés hauts en couleur, bateaux décorés et un esprit de fête unique.

Bien loin des frimas, des sapins et des soirées passées près du radiateur ou de la cheminée, certaines destinations proposent un Noël bien différent ! Imaginez une île baignée de soleil, où la température avoisine les 27°C, avec des plages de sable blanc à perte de vue. Un endroit où les traditions de Noël riment avec couleurs vives, rythmes chaloupés et atmosphère familiale festive.

Pour rejoindre ce petit paradis, comptez environ 9 heures de vol au départ de Paris, avec une escale, souvent à Pointe-à-Pitre en Guadeloupe ou à Saint-Domingue en République dominicaine. Une fois sur place, la magie de Noël version caribéenne peut opérer. Bienvenue à Saint-Martin, ce confetti des Caraïbes qui offre un Noël très différent de celui de la métropole !

Malgré le passage dévastateur de l'ouragan Irma en 2017, Saint-Martin a su se relever et retrouver sa quiétude légendaire. Les panoramas spectaculaires, eux, n'ont pas bougé. Du pic Paradis, à 424 mètres au-dessus des eaux turquoise, la vue est toujours aussi époustouflante. Les plages de rêve comme la baie des Petites-Cayes ou l'îlet Pinel ont gardé tout leur charme.

À Marigot côté français comme à Philipsburg côté hollandais, les rues s'animent et se parent de leurs plus beaux atours. Les guirlandes lumineuses sont de sortie comme les personnages de crèches grandeur nature alors que les chants de Noël créoles résonnent dans les rues. Les défilés sont un moment fort des festivités. Chars décorés, groupes de danse en costumes traditionnels, fanfares joyeuses, tout est réuni pour créer une ambiance de fête unique ! Le clou du spectacle reste souvent le passage du Père Noël, juché sur un char et distribuant des friandises aux enfants émerveillés.

Les célébrations de Noël à Saint-Martin sont aussi marquées par de nombreuses traditions populaires et familiales. Les familles se réunissent pour le réveillon, partageant un repas où se mêlent spécialités locales comme le boudin créole ou le fameux gâteau noir aux fruits macérés dans du rhum, et des plats plus classiques comme la dinde. La messe de minuit reste un rendez-vous incontournable.

Le 25 décembre, place aux cadeaux mais aussi aux balades sur les plages idylliques de l'île ! C'est l'occasion d'admirer les fameux bateaux de Noël, ces embarcations traditionnelles décorées de guirlandes lumineuses, de sapins et de personnages de crèche. Toute la journée, l'ambiance est à la fête entre barbecues sur la plage, parties de dominos endiablées et baignades dans une eau chaude alors que l'hiver débute en métropole. Pas de doute, Noël est unique à Saint-Martin !