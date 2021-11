"Ryanair : les promos du mercredi 24 novembre pour le Black Friday 2021"

Ryanair propose ce mercredi une réduction de -10% sur les vols pour partir à bas prix durant le printemps 2022. Retrouvez toutes les promos de la low cost irlandaise à l'occasion du Black Friday 2021.

[Mis à jour le 23 novembre 2021 à 10h36] La compagnie aérienne Ryanair participe au très attendu Black Friday et propose ainsi chaque jour pendant une semaine complète des promos sur de nombreux vols aux voyageurs. Destinations en France, en Europe et dans le bassin méditerranéen, prix et conditions de voyage... Retrouvez les bons plans proposés par Ryanair lors de cette édition 2021 du Black Friday. Ce mercredi 24 novembre 2021, Ryanair vous permet de bénéficier de 10% de réduction sur les vols au départ de 17 aéroports français.

Quelles sont les promos Ryanair de ce mercredi 24 novembre pour le Black Friday 2021 ?

Le Black Friday 2021 a débuté chez Ryanair. Ce mercredi 24 novembre, la low cost irlandaise propose des billets d'avion à -10% de réduction pour un voyage compris entre le 1er avril et le 30 juin 2022.