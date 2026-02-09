Cette célèbre compagnie de croisières interdit les enfants à bord, voici pourquoi

Après le TGV, le "No Kids" gagne les croisières : une grande compagnie maritime a dit stop aux moins de 18 ans.

C'est une tendance qui gagne du terrain et divise : le "No Kids". Longtemps cantonné à quelques hôtels isolés, le concept s'immisce désormais partout dans notre quotidien : des offres "Optimum" dans les TGV français aux restaurants interdisant les poussettes pour garantir la paix de leurs clients, la tendance "Adults Only" atteint désormais les croisières de luxe.

Une institution historique du secteur maritime a déjà tranché : pour garantir l'ambiance "sereine et raffinée" réclamée par ses clients, la compagnie a décidé que les enfants n'auraient tout simplement plus accès aux navires. Cette décision radicale, en vigueur pour toute réservation, ne doit rien au hasard. Elle fait suite à une étude approfondie menée par la compagnie auprès de ses clients réguliers. Le constat est clair : comme le résume Jason Montague, directeur du luxe de la marque au Daily Mail : "Le calme est la principale raison pour laquelle nos clients reviennent".

C'est la compagnie de croisières de luxe américaine Oceania Cruises qui a donc franchit le pas. Désormais, seuls les passagers de 18 ans et plus sont admis à bord, hormis les réservations validées avant la date fatidique du 7 janvier. En misant sur le créneau "Adults Only", Oceana Cruises rejoint d'autres acteurs comme Virgin Voyages et son Scarlet Lady, qui ont déjà prouvé que l'absence d'enfants est un argument de vente massif pour une clientèle aisée en quête de silence.

Avec une clientèle dont l'âge moyen frôle déjà les 65 ans, la compagnie maritime ne fait que valider une réalité du terrain pour justifier ce choix : "Pour être honnête, une bonne partie de nos clients pensaient déjà que nous étions réservés aux adultes", confie Nathan Hickman, directeur commercial de la franchise, au quotidien britannique.

Pour séduire ces voyageurs aisés et d'âge mûr, la compagnie propose des itinéraires incompatibles avec un rythme scolaire et la vie de famille. La "Route du Kangourou", un périple de 129 jours reliant Sydney à Londres, en est l'exemple le plus frappant : il s'agit d'une traversée de 4 continents, 34 pays et 80 ports avec des escales prolongées à Singapour, Tokyo ou Bordeaux en passant par les côtes ensoleillées de la Grèce et les cités médiévales de Croatie. L'expérience se veut contemplative, loin du tumulte des navires-clubs traditionnels remplis de toboggans aquatiques.

Évidemment, ce droit au silence a un prix : les passagers devront débourser 56 000 euros pour une cabine avec véranda. A ce tarif, le service se veut irréprochable et les prestations haut de gamme : spiritueux, vins et bières sont servis à volonté (ou convertis en crédits d'excursions pour les non-buveurs). Cette stratégie montre que le marché de la croisière se fragmente : d'un côté, des parcs d'attractions flottants pour familles et de l'autre, des bulles de sérénité pour retraités fortunés comme les paquebots d'Oceania Cruises.