Si vous avez ces jouets très répandus chez vous, vous pourriez les revendre jusqu'à 4000 euros

Ces jouets anciens peuvent aujourd'hui rapporter gros. Voici ceux qu'il faut retrouver dans ses placards pour se faire de l'argent facilement.

Les brocantes et les puces gagnent toujours plus en popularité, profitant du retour de la mode du "vintage" pour à peu près tous les types d'objets. Ceux qui ont vu leur cote de popularité grimper ces dernières années sont les vinyles et les friperies. Néanmoins, pour d'autres personnes il s'agir de dénicher la perle rare, un objet unique ou de grande valeur. C'est pourquoi, les greniers peuvent renfermer plus de trésors qu'il n'y paraît. Les jouets des années 1980/1990 ou même ceux plus anciens peuvent rapporter beaucoup aujourd'hui.

Les jouets phares d'hier mais qui le sont encore aujourd'hui sont les grands gagnants. Les Barbies par exemple sont éternelles et ont récemment vu leur popularité remise en avant grâce à l'adaptation cinématographique en 2023. Les éditions spéciales comme celles de Noël ou encore celles qui représentent des célébrités peuvent coûter très cher. Les poupées les plus anciennes, si elles sont conservées dans leur emballage d'origine, peuvent valoir jusqu'à 10 000 euros.

Les figurines sont aussi des jouets très recherchés par les collectionneurs. Certains univers sont particulièrement prisés. Les figurines Power Rangers par exemple, diffusées en même temps que la célèbre série dans les années 1990 peuvent dorénavant valoir jusqu'à 3000 euros. Dans le même esprit, les figurines Tortues Ninja et Transformers peuvent rapporter plusieurs centaines d'euros selon les modèles. Même chose pour les figurines de l'univers Jurassic Park. Les premières figurines parues après le succès du premier film en 1993 peuvent atteindre les 400 euros. Les jouets Star Wars sont aussi des incontournables dont la valeur ne cesse d'augmenter. Par exemple, une maquette du célèbre vaisseau Falcon Millennium peut valoir jusqu'à près de 3000 euros lui aussi.

D'autres jouets emblématiques des années 1990 valent aujourd'hui plusieurs centaines d'euros. Les Furby, ces curieuses petites peluches colorées interactives en font partie. La version originale pourrait valoir jusqu'à 370 euros. Plus surprenant, les fameux distributeurs de bonbons de la marque Pez ont aussi pris de la valeur. Même si les nouvelles versions passionnent déjà les collectionneurs, les anciennes éditions rapporteraient jusqu'à 2500 euros. Dans un autre style, les petites voitures de la marque Hot Wheels peuvent aujourd'hui s'approcher du prix d'une vraie voiture. Certains modèles, comme la Porsche Hot Wheels rose de 1987, avoisinent en effet les 4000 euros.

Avec l'arrivée des jeux vidéos dans le commerce, les premières éditions de certains jeux et consoles font partie des objets les plus chéris par les collectionneurs contemporains. L'univers Nintendo arrive bien sûr en tête. La version de Mario Kart de la Nintendo 64 datant de 996 peut se revendre pour environ 70 euros et jusqu'aux alentours de 300 euros si le jeu se trouve dans sa boîte d'origine. Dans cette même catégorie, la célèbre GameBoy reste un incontournable. Ce jeu commercialisé entre 1998 et 2003 peut valoir jusqu'à 3000 euros aujourd'hui. Les petits Tamagotchis japonais qui sont restés attachés aux sacs à dos des enfants jusqu'au début des années 2000 peuvent aujourd'hui valoir plusieurs centaines d'euros. Une somme qui peut monter jusqu'à 1000 euros dans le cas d'éditions spéciales, comme la "Devilgotchi" sortie en 1997, à condition qu'elle soit neuve.