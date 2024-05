L'âge auquel on est le plus heureux est enfin connu

Une étude scientifique réalisée en 2021 permet désormais de connaître l'âge auquel nous sommes susceptibles d'atteindre le bonheur. Et il pourrait vous surprendre.

À quel âge a-t-on le plus de chances d'atteindre le bonheur ? Cette question, vous vous l'êtes peut-être déjà posée. Si le bonheur est subjectif, et propre à chacun, une étude scientifique réalisée en 2021 et repérée par le site Refinery29 permet désormais d'en savoir davantage. Attention, d'autres études se sont penchées sur la question, et les résultats diffèrent. En revanche, toutes arrivent à la même conclusion : l'âge auquel on est le plus heureux ne se situe pas du tout pendant l'enfance.

Si le bonheur ne s'atteint pas au cours de l'enfance, il est même nécessaire de patienter de nombreuses années supplémentaires pour y parvenir. Pour trouver cet âge "parfait", la chercheuse espagnole Begoña Álvarez a interrogé des personnes âgées de 50 ans et plus, de treize pays européens différents sur les périodes qu'elles estiment comme les plus heureuses de leur vie. Les participants ont répondu à trois questions : "En regardant votre vie, y a-t-il eu une période distincte pendant laquelle vous avez été plus heureux que pendant le reste de votre vie ? Si oui, quand cette période de bonheur a-t-elle commencé ?" et "Quand cette période s'est-elle arrêtée ?".

Le résultat pourrait vous étonner car le "pic du bonheur" serait atteint entre 30 et 34 ans. Une période qui correspond à "l'évolution des circonstances personnelles et familiales" de la vie, peut-on lire. Attention, cette période de quatre ans n'est pas gravée dans le marbre, il s'agit d'une tendance statistique moyenne. Les conclusions de l'étude indiquent notamment que "pour la moitié des répondants, cette période dure deux décennies et plus". De plus, d'autres études ne donnent pas du tout les mêmes résultats concernant l'âge auquel on est le plus heureux.

En 2020, l'étude du neuroscientifique canadien Daniel Levitin estime lui que "l'âge idéal pour s'épanouir" est de 82 ans. "Les personnes âgées sont plus heureuses car la mort approchant, elles vivent plus l'instant présent et prennent des décisions moins difficiles" selon lui. Cette étude juge que l'expérience acquises au fil des années permet de prendre davantage de recul sur la vie, et d'atteindre un niveau de sérénité inimaginable lorsque nous sommes plus jeunes.

Enfin, une équipe de chercheurs allemands et suisses a mené une étude auprès de plus de 460 000 participants issus de pays et de cultures différents. Et les résultats, publiés dans la revue Psychological Bulletin et relayés par le site officiel de la Commission européenne sont encore différents. Les chercheurs estiment l'âge de 70 ans est celui auquel les gens sont les plus heureux. Les états émotionnels positifs augmenteraient entre 60 et 70 ans. "Dans l'ensemble, l'étude fait état d'une tendance positive sur une large période de la vie, si l'on considère la satisfaction de la vie et les états émotionnels négatifs", assure Susanne Bücker, professeure à l'Université allemande du sport de Cologne (Allemagne).