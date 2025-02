Finistère : d'où viennent ces milliers de billes de plastiques qui envahissent une plage ?

Des milliers de petites billes de plastique blanches ont été retrouvées sur la plage de Névez (Finistère). Ce phénomène n'est pas isolé et représente une pollution hors norme.

La plage de Névez, dans le Finistère, est envahie de petites billes de plastique blanches depuis mercredi 5 février. Pas beaucoup plus grosses qu'un caillou, elles sont des milliers à s'être retrouvées sur cette plage, intrigant les habitants, comme le rapporte Ouest France. Certains ont même essayé de les ramasser, mais leur petite taille rend ce travail titanesque.

Mais d'où viennent-elles ? Il n'est pas rare de retrouver ces billes de plastique sur les plages, principalement au niveau des côtes près desquelles passent des bateaux de commerce. En effet, ces billes servent à fabriquer toute sorte d'objet en plastique. Faciles à transporter, elles peuvent être transformées en jouets, en emballage, ou même en brosse à dents. Elles se retrouvent par accident dans l'eau, à cause de la chute de conteneurs les transportant.

Une pollution éternelle

Mais le problème, c'est que ces billes ne se retrouvent pas uniquement sur les plages. Appelées "pellets", elles se retrouvent dans les océans et sont ingérées par les animaux marins, tels que les tortues ou les crustacés, qui meurent à cause de ces billes. Selon la Commission européenne, il y aurait des dizaines de milliers de tonnes de pellets qui se retrouveraient tous les ans dans les océans et les plages rien qu'en Europe. De plus, une fois "dans l'environnement, ces petites particules de plastique ne sont pas biodégradables et ne peuvent pas être éliminées". Elles pourraient aussi être "toxiques pour l'homme".

La Commission européenne tente de faire adopter une loi pour limiter les risques de pollution. En l'espèce, les entreprises devront établir des plans d'évaluation des risques pour que les autorités puissent vérifier que toutes les mesures préventives sont prises lors du transport, de la production et de la transformation de ces billes. Si la loi était adoptée, les industriels devraient s'assurer de la sécurité du transport et prévoir des plans de nettoyage en cas de fuite accidentelle. Des sanctions pourraient également être appliquées. Une fois la nouvelle loi en vigueur, ce qui devrait être le cas étant donné que les pays membres ont donné leur aval pour durcir la législation, un délai de trois ans sera accordé au transport maritime pour s'adapter au nouveau règlement.