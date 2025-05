"Je vois beaucoup de maboules" : Macron s'explique sur la "gifle" de Brigitte Macron

En visite au Vietnam, Emmanuel Macron a réagi à la vidéo de la supposée "gifle", qui suscite de vives réactions depuis sa diffusion.

"Il faut que tout le monde se calme". En déplacement officiel au Vietnam, Emmanuel Macron a réagi lundi 26 mai à la polémique suscitée par une vidéo diffusée la veille par l'agence Associated Press. Les images, filmées lors de son arrivée à l'aéroport de Hanoï avec son épouse Brigitte Macron le soir d'avant, ont été largement relayées sur les réseaux sociaux.

Sur la séquence, on aperçoit le président encore à l'intérieur de l'avion. Brigitte Macron, elle, est partiellement visible, semble porter ses mains au visage de son époux, dans un geste interprété comme une gifle. Le chef de l'État apparaît surpris, puis salue l'extérieur avant de descendre la passerelle. Il tend le bras à son épouse, qui préfère se tenir à la main courante.

La vidéo et les nombreuses interprétations qu'elle a suscitées ont rapidement fait le tour des réseaux sociaux, notamment relayées par plusieurs comptes X souvent critiques envers le président, rapporte Le Monde. L'Élysée a d'abord mis en doute l'authenticité des images, avant que celles-ci ne soient finalement confirmées.

"On plaisantait avec mon épouse comme on le fait assez souvent"

En début d'après-midi, alors qu'il répondait à des journalistes vietnamiens sur plusieurs sujets (la signature de contrats économiques, la guerre en Ukraine, ou encore le rapport sur l'entrisme des Frères musulmans) Emmanuel Macron est revenu sur la vidéo devenue virale, estimant qu'il fallait que "tout le monde se calme." "On plaisantait avec mon épouse comme on le fait assez souvent", a-t-il affirmé.

Le président français en a profité pour évoquer deux autres polémiques récentes. La première concerne une vidéo où on le voit ramasser un mouchoir sur la table lors d'une réunion dans un train de nuit avec le chancelier allemand Friedrich Merz et le Premier ministre britannique Keir Starmer. Certains internautes, après avoir ralenti et zoomé les images, ont affirmé à tort qu'il s'agissait d'un sachet de drogue, explique France 24. La seconde polémique vient d'une vidéo diffusée sur X : lors d'un sommet de la Communauté politique européenne, à Tirana, en Albanie, Emmanuel Macron apparaît debout à côté du président turc Recep Tayyip Erdogan, resté assis. Sur les réseaux, certains y ont vu un signe d'humiliation du chef de l'État français.

"Tout ça, c'est un peu n'importe quoi. Les vidéos sont toutes vraies. Il y a parfois des gens qui les trafiquent. Mais on fait dire à une vidéo beaucoup de bêtises. Sur ces trois vidéos, j'ai ramassé un kleenex, serré la main à quelqu'un et juste plaisanté avec mon épouse comme on le fait assez souvent, ni plus ni moins." a déclaré le président Emmanuel Macron. "Je pense qu'on n'a pas tellement de temps à perdre. Et je vois beaucoup de maboules passer leur journée à expliquer sur toutes ces vidéos des interprétations", a-t-il poursuivi devant la presse.

Des "maboules" et des "fadas"

"Depuis trois semaines, il y a des gens qui ont regardé des vidéos et qui pensent que j'ai partagé un sac de cocaïne, que j'ai fait un mano à mano avec un président turc et que là, maintenant, je suis en train d'avoir une scène de ménage avec ma femme. Rien de tout ça n'est vrai", a-t-il dit. Le président français a lui-même dénoncé " des réseaux qui sont assez tracés ", avec comme " alliés " les Russes et les extrêmes en France. " Après on a des tas de comptes, anonymes ou pas, à qui le caramel monte à la tête, y compris des commentateurs d'actualités qui ont expliqué ce matin que j'avais une diplomatie d'homme battu pour vous dire à quel point ce sont des fadas. "

Quelques heures auparavant, "l'entourage" du président, cité anonymement par l'Agence France-Presse, déclarait qu'il s'agissait aussi d'une simple "chamaillerie" et d'"un moment de complicité".