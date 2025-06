Il oublie son enfant dans une voiture au soleil : ce syndrome peut frapper n'importe qui

A Istres, un enfant de deux ans a été retrouvé mort dans une voiture exposée au soleil. Il avait été oublié par son père.

Un "drame" s'est produit ce jeudi 26 juin, sur la base aérienne d'Istres, dans les Bouches-du-Rhône. Un enfant de deux ans a été retrouvé mort dans une voiture "exposée au soleil et à la chaleur", a affirmé le procureur d'Aix-en-Provence, Jean-Luc Blachon, à l'AFP. L'enfant avait été oublié par son père, militaire sur la base. Placé en garde à vue, ce dernier fait l'objet d'une enquête pour homicide involontaire. Le procureur a évoqué "avant tout un drame". Ce jour-là, il faisait jusqu'à 36°C à Istres selon Météo-France qui avait placé les Bouches-du-Rhône en vigilance orange canicule.

Et les chaleurs ne cessent d'augmenter. Ce vendredi 27 juin, les Pyrénées-Orientales, l'Hérault, le Gard et les Bouches-du-Rhône sont placés en vigilance orange. Météo-France annonce un "épisode caniculaire précoce", avec des températures de 35 à 39°C, voire davantage à l'intérieur des terres. La nuit de vendredi à samedi s'annonce "très chaude et étouffante".

Face à ces chaleurs excessives, le ministère de l'Intérieur rappelle que la température à l'intérieur d'un véhicule peut "grimper extrêmement vite". "Alors même qu'une température extérieure peut être jugée tempérée, de l'ordre de 15 à 20 °C, elle peut monter jusqu'à 45 °C en moins d'une demi-heure dans une voiture". Laisser un enfant dans un véhicule au soleil peut avoir des conséquences graves : "avec une température extérieure de 26 °C, dix minutes suffisent pour provoquer la mort d'un jeune enfant dans une voiture." "Un enfant ne doit jamais être laissé seul dans une voiture", quelle qu'en soit la raison, et la saison, été ou hiver.

Leur organisme, plus fragile que celui des adultes, régule mal la chaleur. Les nourrissons ont des réserves d'eau plus faibles et transpirent peu, les exposant davantage à l'hyperthermie ou "coup de chaleur". Pleurs inhabituels, yeux fatigués avec pupilles dilatées, forte soif, absence de transpiration, vomissement ou encore perte de connaissance sont autant de signes qui doivent alerter.

Ce phénomène porte un nom, le "syndrome du bébé oublié". Dès 2009, la Commission de la sécurité des consommateurs alertait sur "le scénario quasiment toujours identique du parent qui, en se rendant à son travail, oublie de déposer son enfant chez sa nourrice ou à la crèche". Un oubli qui "touche tous les types de populations et catégories sociales", souvent des "populations actives, bien intégrées socialement, et ayant d'autres enfants plus âgés".

Contrairement à certaines idées reçues, il ne s'agit pas d'un manque d'attention ou d'affection mais plutôt "d'un mécanisme psychologique voire neurologique", a expliqué la psychologue Ilana Waserscztajn à Actu.fr. En 2016, le neuroscientifique américain, David Diamond écrivait dans The Conversation que ces drames résultent non pas de "l'acte de parents indifférents ou négligents", mais d'un conflit entre deux formes de mémoire : la mémoire d'habitude, qui agit en "pilote automatique", et la mémoire prospective, liée aux tâches à accomplir. Dans le cas de bébés oubliés, la première prend le dessus sur la seconde, pouvant être accentuée par le stress ou le manque de sommeil.

Si un enfant est aperçu seul dans une voiture, il faut appeler immédiatement les secours (18, 112, ou 114 par SMS pour les personnes sourdes ou malentendantes). En cas d'urgence, il est possible de forcer l'ouverture du véhicule, l'article 122-7 du Code pénal protège toute personne intervenant face à un danger imminent. En attendant les secours, il est conseillé de mettre l'enfant à l'ombre ou dans un lieu frais, le déshabiller, le rafraîchir avec des serviettes humides, le ventiler doucement et l'hydrater si son état le permet, avec de l'eau fraiche mais pas glacée.