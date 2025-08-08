92 vols gratuits, 1ère classe SNCF, garde d'enfants... Ces avantages discrets des députés

En plus de leurs frais de mandat, les députés bénéficient de plusieurs avantages non négligeables, dont certains leur permettent de faire d'immenses économies tous les mois.

577 députés composent l'Assemblée nationale. Élus pour un mandat de cinq ans renouvelable, représentants de leur circonscription et de la Nation, leurs missions sont multiples. Voter la loi, déposer des propositions de loi, des amendements, statuer sur une demande du gouvernement, saisir le Conseil constitutionnel sur certains textes, font notamment partie de leurs prérogatives.

Mais ce n'est pas tout : les parlementaires de la Chambre basse peuvent aussi interroger l'exécutif, examiner son action, contrôler l'emploi de l'argent public ou encore, comme cela est régulièrement le cas ces dernières années : signer une motion de censure pour mettre en cause la responsabilité du gouvernement.

Au-delà de leurs missions, les députés bénéficient de nombreux avantages inhérents à leur fonction de parlementaire. Certaines d'entre elles sont relativement discrètes et vous n'en avez sûrement jamais entendu parler. Outre l'immunité parlementaire, n'importe quel député bénéficie tout d'abord de frais de mandat d'un montant de 5 373 euros mensuels. Ce montant lui permet de faire face à différentes dépenses en lien avec sa fonction.

Mais ce n'est pas tout. Concernant le transport et les communications, un député français bénéficie d'un accès gratuit, pris en charge par l'Assemblée, à l'ensemble du réseau SNCF en 1ère classe. En région parisienne, une douzaine de voitures sont mises à leur disposition. De plus, leurs frais de déplacement en taxi ou VTC, dans l'exercice de leur mandat, sont remboursés sur présentation de justificatifs de dépenses.

Un député peut également bénéficier de 80 déplacements aériens entre Paris et sa circonscription et de 12 vols pour toute destination en France métropolitaine, pour lui ou son conjoint. Un avantage de poids par rapport à un citoyen lambda, qui n'a d'autre choix que de régler le prix de son billet d'avion, peut importe le trajet.

Pour les communications, la chambre basse du Parlement prend en charge les frais relatifs à cinq lignes mobiles. Une allocation de garde d'enfants est également versée aux députés parents d'un enfant de moins de trois ans. Son montant est de 308,19 euros par mois. Autant d'avantages qui viennent donc s'ajouter à la rémunération de base du député.