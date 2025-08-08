Météo : le soleil s'installe, certains départements vont suffoquer ce week-end

Une deuxième vague de chaleur touche la France, et principalement la moitié sud, en cette fin de semaine. Celle-ci pourrait durer jusqu'au 15 août.

Il va faire beau et chaud ce week-end ! Le mois de juillet a été plutôt maussade, surtout en comparaison au mois de juin caniculaire, alors pour ce deuxième week-end du mois d'août, le beau temps est le bienvenu. Il fera même trop chaud à certains endroits. Plusieurs départements sont d'ailleurs en vigilance orange pour canicule, comme nous vous l'expliquons dans cet article. Cette deuxième vague de chaleur de l'été pourrait durer jusqu'au 15 août.

Ce week-end, il y aura une différence dépassant parfois les 10°C entre le nord et le sud pour les températures. Le beau temps sera au rendez-vous partout, selon les prévisions de Météo-France ! Samedi 9 août, il fera déjà chaud au lever du soleil pour la moitié nord du pays. 19°C à Cherbourg et Brest, 20°C à Amiens, 21 à Lille et Rouen. Mais les températures pourraient déjà être étouffantes avec 28°C à Belfort et 27°C à Auxerre. Pour le sud, il fera déjà 31°C au lever du jour à Lyon et 30°C à Ajaccio.

Dans l'après-midi, le mercure descendra rarement en dessous des 30°C, à l'exception des côtes de la Manche et de la mer du Nord, où il fera autour de 20°C. La maximale attendue est de 38°C à Vichy, Lyon et Montélimar. Il fera 27°C à Marseille, 24°C à Biarritz et 29°C à Paris.

Les températures seront idéales pour une soirée estivale, avec un mercure compris entre 17°C à Brest et 28°C à Bourges pour la moitié nord du pays. Il fera encore 33°C à Lyon et 32°C à Toulouse. La nuit devrait être source de fraîcheur dans le nord après une chaude journée, mais restera étouffante dans le sud, avec 26°C prévus à Lyon et Perpignan et 27°C à Nice.

La journée de dimanche

Il fera toujours aussi beau dimanche. Au lever du soleil, les températures seront similaires à la veille sur l'ensemble du pays. Pas un nuage ne sera visible à l'horizon, ce qui rendra très agréables les balades matinales pour ceux qui aiment se lever tôt.

Dans l'après-midi, il fera autour de 30°C sur une grande majorité du pays, toujours à l'exception des côtes bretonnes et normandes. Il fera 28°C à Metz, 29°C à Chaumont, 30°C à Biarritz, 31°C à Nice et la maximale est attendue à Montpellier avec 38°C.

Il fera encore très chaud dans la soirée dimanche, avec 26°C attendus à Paris, 28°C à Biarritz, 29°C à Lyon et 31°C à Montpellier. La nuit sera étouffante dans le sud avec 27°C à Montpellier et 28°C à Nice, mais plutôt rafraîchissante dans le nord avec 16°C à Rouen et 17°C à Strasbourg.

Avec ce grand soleil et ces fortes chaleurs, il est important d'adopter les bons gestes pour en profiter. N'oubliez pas la crème solaire à mettre régulièrement sur les zones de votre corps qui sont exposées, un chapeau et surtout votre gourde d'eau. Il est important de boire au moins un verre d'eau par heure et de rester à l'ombre quand le temps est aussi chaud et ensoleillé. Attention aux personnes plus fragiles, comme les enfants, les personnes malades ou âgées ainsi qu'aux animaux.