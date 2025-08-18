Guerre en Ukraine : un soldat invente une armure pour combattre les drones russes

Un soldat ukrainien, décoré du titre militaire suprême de Héros du pays, a mis au point une armure inédite et ultra résistante pour faire face aux attaques de drones russes sur le front.

Alors que les combats font rage sur le front ukrainien et que les dirigeants mondiaux s'activent en coulisses - Donald Trump vient de proposer une garantie de sécurité à Volodymyr Zelensky et à l'Ukraine - un soldat ukrainien tente par tous les moyens de perfectionner les systèmes de défense de l'armée locale, notamment face aux attaques répétées des drones russes. Il s'agit du major Oleh Shyriaiev, récemment décoré du titre militaire suprême de Héros d'Ukraine.

Comme rapporté par le Telegraph, ce soldat a conçu une tenue résistante aux éclats d'obus. Cette tenue combine du kevlar, une fibre synthétique résistante à la chaleur, initialement utilisée en remplacement de l'acier dans les pneus de course, et d'autres matériaux capables d'absorber l'impact des éclats. Le kevlar offre l'avantage d'être relativement léger et présente une très bonne protection contre les éclats d'obus, devenus la principale menace sur le champ de bataille en raison de la prolifération des drones.

"Nous travaillons et développons cette idée pour qu'en plus des gilets pare-balles et des casques, les combinaisons soient fabriquées dans un tissu dit 'blindé' qui empêche les éclats d'obus de certaines tailles de pénétrer le matériau", explique-t-il. La multiplication des drones utilisés par l'armée russe l'a poussé à "anticiper" et à penser la création de cette armure. Elle inclut des protections renforcées aux coudes, aux genoux et aux chevilles pour constituer ce qui s'apparente à un véritable dôme de fer tout autour du corps des militaires en intervention sur le front.

"Les concepteurs étudient également comment concevoir des chaussures dotées de semelles intérieures résistantes", précise le média britannique. Pourtant, il est assez rare de voir des militaires utiliser des combinaisons blindées complètes en dehors des unités spécialisées, comme le déminage, en raison de l'impact sur la mobilité et du risque de surchauffe.

Cette évolution dans les pratiques traduit le caractère désormais statique de la guerre en Ukraine. Les troupes restent au même poste pendant de longues périodes. Selon le major Oleh Shyriaiev, "sans infanterie, la guerre est impossible", et les drones seuls ne peuvent - malgré tout - pas l'emporter. "Un soldat guide un drone, un soldat prend des décisions, un soldat ouvre le feu et un soldat observe avec un œil humain", mais ne peut pas être remplacé par un drone, assure-t-il.