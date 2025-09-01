Orages et inondations, en direct : 7 départements en vigilance orange, un risque de tornade annoncé

Sept départements ont été placés en vigilance orange aux risques d'orages et de pluies-inondation ce lundi 1er septembre 2025. Une "aggravation du niveau de vigilance" n'est pas exclue, assure Météo France.

En direct : Météo France a placé sept départements en vigilance orange ce lundi 1er septembre. L'Isère, la Drome, les Hautes-Alpes et les Alpes-de-Haute-Provence sont concernés par le paramètre pluie-inondation. Le Vaucluse, le Var et les Bouches-du-Rhône, eux, par les deux paramètres : orages et pluie-inondation.

L'épisode méditerranéen est en cours, "avec des orages violents caractérisés en particulier par de très fortes intensités pluvieuses", précise la station météorologique. Des risques de rafales violentes peuvent également survenir jusqu'en soirée. Une aggravation est envisagée dans la vallée du Rhône et un "risque localisé de tornade sera présent, notamment près du littoral", alerte Keraunos, l'Observatoire français des tornades et orages violents.

La nuit dernière, l'équivalent d'un mois de pluie est tombé à Uzès (Gard), un record avec 159,4 mm, selon les relevés de La Chaîne Météo. Des pluies diluviennes se sont également abattues sur Orange ou encore Marseille, entre autres. Dans le Vaucluse, 1 000 foyers sont actuellement privés d'électricité.

La rentrée scolaire est repoussée à mardi dans le Var et les Bouches-du-Rhône en raison des entempéries qui touchent les deux départements. "Je ne voulais pas qu'au moment de la rentrée scolaire, on expose la vie des enfants et des parents", indique le préfet des Bouches-du-Rhône auprès de BFMTV.

En direct

09:16 - Des lames de pluie et un "risque de tornade" Dans le sud-est de la France, "les orages se multiplieront de nouveau à partir de la mi-journée et jusqu'en fin d'après-midi", prévient Keraunos, l'Observatoire français des tornades et orages violents. "Parfois virulents et peu mobiles, ils pourront produire de fortes lames d'eau en peu de temps, notamment entre Bouches-du-Rhône et Var. Ces très fortes pluies pourront localement être accompagnées de chutes de grêle, d'une intense activité électrique et de rafales de vent, supérieurs à 100 km/h", apprend-on. Un "risque localisé de tornade" sera également présent, notamment "près du littoral". 08:52 - La foudre frappe plusieurs maisons dans le sud-est Dans le Vaucluse, la foudre a frappé plusieurs maisons. "Au milieu de la nuit, un gros impact nous a réveillé, raconte Florian au micro de BFMTV. "Une partie de sa toiture a été arrachée par la force de l'impact, laissant apparaître les poutres métalliques et l'eau s'infiltrer", précise la chaîne info. "Malheureusement, on ne pouvait rien faire. La pluie n'a pas cessé avant 4 à 5 heures du matin", déplore-t-il. 08:39 - Elisabeth Borne évoque "un risque pour les transports scolaires" Interrogée sur RTL sur la décision de reporter la rentrée scolaire dans le Var et les Bouches-du-Rhône, la ministre de l'Éducation nationale, Elisabeth Borne, a expliqué qu'il s'agissait d'une "consigne qui a été donnée par le préfet de ces deux départements, compte tenu des risques de pluie, d'orages, avec les difficultés que ça peut créer sur les routes (...) Je pense que s'il y a un risque pour les transports scolaires, sur les déplacements, avec des risques de grêle, c'est important qu'on ne mette pas en risque les familles qui peuvent conduire les élèves à l'école", ajoute la ministre. 08:34 - Rafales de vent de 134km/h : le Vaucluse en alerte À Orange, dans le Vaucluse, les cumuls de pluie ont localement atteint 111 mm en trois heures et des rafales de vent de 134km/h ont été enregistrées, indique la préfecture du Vaucluse. Des chutes d’arbres entraînant des coupures d’électricité et des coupures de circulation, chutes de tuiles, effondrement de plafonds, accumulations d’eau dans les rues, infiltrations d’eau dans les bâtiments et maisons d’habitation ont été signalés. Les communes de Bédarrides, Caderousse, Orange, Piolenc et Sarrians sont touchées par des coupures de courant. 08:28 - Des pluies "très fortes" ce lundi matin Ce lundi matin, "de l'est du Languedoc et l'ouest de la PACA jusqu'au sud de Rhône-Alpes", les pluies sont souvent orageuses et localement très fortes, donnant des cumuls importants en peu de temps, indique Météo France. Cet après-midi, cette forte activité pluvio-orageuse pourrait encore persister de l'ouest de la PACA jusqu'au sud de Rhône-Alpes. Du Languedoc à l'Alsace la tendance est à l'accalmie. 08:20 - La circulation impactée dans les Bouches-du-Rhône Plusieurs inondations ont été signalées sur l'autoroute A7 à l'entrée de Marseille dans le sens nord-sud. La circulation est également perturbée sur l'A51 à Aix-en-Provence. De plus, L'A517 est fermée au niveau de la zone commerciale Plan-de-Campagne vers Les-Pennes-Mirabeau. Dans la cité phocéenne, entre 3 heures et 4 heures du matin, 50 mm de pluie sont tombés, ce qui correspond à deux ou trois semaines de précipitations sur un mois de septembre "classique". Une cellule de crise a même été ouverte pour suivre la situation en temps réel.

Pour aller plus loin :

De violentes intempéries ont frappé le Sud-Est dans la nuit de dimanche à lundi. Sept départements sont toujours en vigilance orange pour la journée de lundi. L'Isère, la Drome, les Hautes-Alpes et les Alpes-de-Haute-Provence sont concernés par le paramètre pluie-inondation. Le Vaucluse, le Var et les Bouches-du-Rhône, eux, par les deux paramètres : orages et pluie-inondation. Des incertitudes existent quant à la stationnarité de cet épisode pluvio-orageux en basse et moyenne vallée du Rhône et une "aggravation du niveau de vigilance pour le paramètre "pluie/inondation" ne peut être totalement exclue pour la journée de lundi, si un système orageux peu mobile venait à se mettre en place", prévient Météo France.

Des cumuls jusqu'à 200mm localement

Entre 150 et 160mm sont tombés en quelques heures dans le Gard, comme 159mm en 6h sur Uzès (Gard), 123mm en 6h à Orange (Vaucluse) et 65mm à Marignane (Bouches-du-Rhône). Concernant les orages, l'épisode est en cours. "Une perturbation active est en place sur les régions du sud-est. Les orages donnent des pluies localement très intenses", précise Météo France.

Des périodes d'accalmie sont probables, mais d'autres "remontées orageuses sont attendues en journée, donc la vigilance orange reste maintenue jusqu'en soirée", explique la station météorologique. On pourra atteindre jusqu'à 200mm de précipitations localement en cas de stationnarité sur les départements les plus au sud. Forte activité électrique, "grêle et rafales de vent localement très fortes", sont également redoutées.

70 départements en vigilance jaune

Ce n'est pas tout. Météo France a également placé 70 départements en vigilance jaune pour "orages" ce lundi 1er septembre : l'Ain, l'Aisne, l'Allier, les Alpes-de-Haute-Provence, les Hautes-Alpes, le Alpes-Maritimes, l'Ardèche, les Ardennes, l'Aube, le Calvados, le Cantal, la Charente, la Charente-Maritime, le Cher, la Corrèze, la Haute-Corse, la Corse-de-Sud la Côte-d'Or, les Côtes-d’Armor, la Creuse, l’Eure, l’Eure-et-Loir, le Finistère, le Gard, la Gironde, l'Hérault, Ille-et-Vilaine, l'Indre, l'Isère, les Landes, le Loir-et-Cher, la Loire, la Haute-Loire, la Loire-Atlantique, le Loiret, la Lozère ou encore le Maine-et-Loire, la Manche, la Marne, la Mayenne, le Morbihan, la Nièvre, le Nord, l'Oise, l'Orne, le Pas-de-Calais, le Puy-de-Dôme, les Pyrénées-Atlantiques, le Rhône, la Sâone-et-Loire, la Sarthe, la Savoie, la Haute-Savoie, Paris, la Seine-Maritime, la Seine-et-Marne, les Yvelines, les Deux-Sèvres, la Somme, la Vendée, la Vienne, la Haute-Vienne, l'Yonne, l'Essonne, les Hauts-de-Seine, la Seine-Saint-Denis, le Val-de-Marne et le Val-D'Oise.