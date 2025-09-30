Des orques percutent et coulent un bateau de touristes, leur objectif était très inattendu

Plusieurs orques ont violemment percuté un bateau avec à son bord, cinq vacanciers. L'embarcation a chaviré avant que les plaisanciers ne soient secourus. Il existe en réalité une raison plutôt inattendue à cette attaque en mer.

Une situation cocasse qui aurait pu virer au drame. Plusieurs orques présents dans les eaux du Portugal ont coulé un voilier le samedi 13 septembre dernier. Les faits se sont déroulés au large de la petite ville de Costa da Caparica, près de Lisbonne. Les membres de l'équipage se sont aperçus de la présence de ces immenses mammifères marins sans avoir la possibilité de faire quoi que ce soit pour sauver le bateau.

Les cinq touristes se sont retrouvés pris au piège, notamment en raison de la puissance des orques. Sur une vidéo publiée par la compagnie maritime Mercedes-Benz Oceanic Lounge, on peut clairement voir les cétacés percuter à plusieurs reprises l'embarcation, malgré une tentative de baisser les voiles. Petit à petit, le bateau se met à couler avant d'être entièrement immergé dans l'eau.

La coque du bateau porte justement les stigmates de l'attaque des orques avec notamment un trou important situé à l'arrière de l'embarcation. Fort heureusement, les plaisanciers n'ont pas été blessés lors de cette mésaventure. Ils ont été secourus par d'autres bateaux avant l'arrivée des secours depuis Cascais, une ville voisine, et de la Capitainerie du port de Lisbonne.

Nous avons été "effrayés de voir l'orque frapper notre bateau", confie l'un d'entre eux auprès du Telegraph. "Ils avaient besoin de soutien et ont été sauvés", a également déclaré l'Autorité maritime nationale portugaise dans un communiqué. Si cet accident a de quoi faire extrêmement peur et peut être amené à se répéter notamment pendant les vacances, lorsque les touristes partent en mer, il ne s'agit en rien d'une véritable attaque pour terrifier les humains, leur objectif est tout autre.

En effet, les orques vont en réalité au contact des plaisanciers pour jouer ! Selon plusieurs scientifiques, ces "attaques n'ont pas le sens d'une agression, de prédation ou de défense territoriale", mais elles ont plutôt un lien avec la "nature joueuse" de cette espèce, expliquent-ils dans les colonnes du Daily Mail. Si les agissements des orques ne visent donc pas à faire mal, ils n'en demeurent pas moins effrayants pour les victimes.

Dans cette zone, ce type d'attaque n'est pas un fait isolé. Sur la côte ouest de la péninsule ibérique, les offensives de cétacés sont même assez courantes et régulièrement signalées par les autorités locales. Justement, le même jour, une seconde attaque a été signalée vers Fonte da Telha, plus au sud. Deux orques ont percuté un bateau qui a perdu son gouvernail. Ici, l'embarcation n'a pas coulé mais a tout de même été prise en charge jusqu'à Oeiras, aucun blessé n'est à déplorer.