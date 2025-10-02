Elon Musk franchit un palier jamais atteint dans l'histoire de l'Humanité

Elon Musk a battu un record historique qui restera dans les annales. Jamais un humain n'a accédé à ce qu'il vient d'obtenir.

L'ancien proche de Donald Trump est le premier a avoir atteint ce stade dans l'histoire de l'Humanité. Le magazine économique Forbes a publié ce mercredi 1er octobre son classement en temps réel "Real-Time Billionaires" des plus grosses fortunes du monde avec à sa tête le PDG de Tesla et SpaceX.

Dépassant Larry Ellison, dont la fortune est estimée à 350,7 milliards de dollars, et Marc Zuckerberg, avec une fortune de 245,8 milliards de dollars, Elon Musk est de nouveau l'homme le plus riche du monde. Jusque-là, rien de très surprenant. Mais le classement donne une autre information, plus étonnante. Sa fortune a franchi la barre des 500 milliards de dollars à 16h15 HE avant de redescendre à 499,1 milliards de dollars, un record historique. Jamais un homme sur Terre n'a possédé autant d'argent en accumulation de valeurs absolues.

© 123rf

Cette ascension mémorable a été propulsée par une hausse cette année des actions de la société de véhicules électriques et celle des valorisations des autres startups de l'entrepreneur américain. Avec une participation de plus de 12,4% de son entreprise automobile électrique et une augmentation de plus de 14% de l'action de Tesla, Elon Musk a augmenté sa fortune de plus de 6 milliards de dollars sur un laps de temps relativement court.

Après un début d'année compliqué, le milliardaire a joué carte sur table en achetant 1 milliard de dollars d'actions de Tesla dans un énorme vote de confiance pour l'avenir de l'entreprise. Cela fait suite à un nouveau projet de rémunération présenté par le conseil administration de Tesla, dépassant les 1 000 milliards de dollars sur 10 ans. Par la suite, les investisseurs ont repris confiance influençant positivement l'action de Tesla.

Autre estimation, le patrimoine d'Elon Musk s'élèverait à 470 milliards de dollars selon l'agence Bloomberg, dépassant encore une fois Larry Ellison, avec une fortune de 349 milliards de dollars, et Mark Zuckerberg, avec une fortune de 253 milliards de dollars.