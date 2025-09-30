Ces plantes et arbustes doivent être taillés en octobre, ils pousseront mieux au printemps

Ces arbustes sont à tailler en octobre pour favoriser une pousse optimale au printemps.

Octobre rime avec l'entrée dans l'automne et la saison froide. C'est une période très importante dans le jardin car il s'agit de le préparer au mieux au frimas de l'hiver mais aussi déjà anticiper au mieux pour sa pousse printanière. Parmi les tâches incontournables à réaliser en octobre, la taille de certains arbustes est essentielle. Elle permettra à vos plantes de traverser la saison froide sereinement et leur laissera toutes les chances de vous offrir un beau jardin au printemps.

Mais quel est vraiment le rôle de la taille automnale ? Son objectif principal est de préparer les végétaux à leur repos hivernal. En supprimant les branches mortes, abîmées ou malades, on permet à la plante de concentrer son énergie sur les parties saines. C'est aussi l'occasion d'aérer la plante pour laisser passer la lumière et éviter le développement de maladies favorisées par l'humidité, particulièrement à l'automne et en hiver.

Attention cependant à ne pas tailler trop sévèrement à l'automne car les plaies pourraient mal cicatriser avec le froid ! Mieux vaut ne pas tarder avant le gel et effectuer un nettoyage en douceur maintenant. Vous pourrez réajuster la taille au printemps si besoin.

Les rosiers font partie des incontournables à tailler maintenant. Comme l'explique Monty Don, célèbre jardinier britannique, "les rosiers grimpants fleurissent sur les pousses de l'année et peuvent donc être taillés assez fortement". Il recommande de supprimer le bois mort ou très âgé, puis de sélectionner les tiges principales en les disposant en éventail, attachées à un support. Les pousses latérales seront ensuite réduites.

La vigne vierge est une autre plante grimpante qui mérite votre attention. Très vigoureuse, elle a aussi tendance à se montrer envahissante. Veillez à ce qu'elle ne s'infiltre pas sous les tuiles de votre toiture. Les vieux pieds très développés supportent même une taille sévère à 1m du sol pour repartir de plus belle. On peut donc y aller franchement !

Même si leur taille se fait habituellement en fin d'hiver, les arbustes à floraison estivale comme le buddleia, la clématite ou le chèvrefeuille apprécieront aussi un raccourcissement d'un tiers dès maintenant. Cela leur évitera d'être trop chahutés par le vent et le poids du givre ou surtout de la neige si vous êtes dans une région exposée. De même pour les arbustes à feuillage décoratif (cornouiller, pittosporum, elaeagnus...), un nettoyage léger leur sera bénéfique.

Enfin, n'oubliez pas d'inspecter vos arbres pour éliminer toutes les branches mortes, malades ou qui se croisent et frottent entre elles. Coupez aussi celles qui gênent le passage et menacent la sécurité. En revanche, soyez patients avec les gros arbres (érable, chêne...) mais aussi tous les arbres fruitiers dont la taille se fera plutôt en fin d'hiver. Pour bien préparer le printemps...